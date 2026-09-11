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Cehegín vive su día grande en honor a la Virgen de las Maravillas

Desde primeras horas de la mañana, las calles de la localidad fueron escenario de los distintos actos religiosos y tradicionales

Día de la Virgen de las Maravillas en Cehegín

Día de la Virgen de las Maravillas en Cehegín

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Día de la Virgen de las Maravillas en Cehegín / La Opinión

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Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

Cehegín vivió su día grande con la celebración de la festividad de Nuestra Señora de las Maravillas, Patrona de Cehegín, en una jornada marcada por la tradición, la devoción y el sentimiento de todo un pueblo hacia su Patrona.

Desde primeras horas de la mañana, las calles de la localidad fueron escenario de los distintos actos religiosos y tradicionales programados con motivo de esta señalada jornada de las Fiestas Patronales, que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes en torno a la Virgen de las Maravillas.

Uno de los momentos centrales del día fue la celebración de la solemne función religiosa en honor a la Patrona

Uno de los momentos centrales del día fue la celebración de la solemne función religiosa en honor a la Patrona, que contó con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto a la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, representantes de distintos colectivos y numerosos fieles.

Reina de las Fiestas de Cehegín

Reina de las Fiestas de Cehegín / La Opinión

La jornada estuvo marcada por el carácter especial de esta celebración, que forma parte de la historia y de la identidad de Cehegín y que cada 10 de septiembre congrega a generaciones de cehegineros en torno a la devoción a la Virgen de las Maravillas.

Los actos culminaron por la tarde-noche con la solemne procesión de la Virgen de las Maravillas por las calles del casco antiguo de Cehegín

Los actos culminaron por la tarde-noche con la solemne procesión de la Virgen de las Maravillas por las calles del casco antiguo de Cehegín. La imagen de la Patrona recorrió las calles de la localidad acompañada por numerosos vecinos, devotos y representantes de asociaciones y colectivos, en uno de los momentos más emotivos y esperados de las Fiestas Patronales.

Con la celebración de este día grande, Cehegín volvió a poner de manifiesto el profundo arraigo de sus tradiciones y la importancia que la Virgen de las Maravillas tiene para los cehegineros, como símbolo de unión, identidad y sentimiento colectivo.

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La jornada puso el broche de oro a uno de los días más importantes de las Fiestas Patronales de Cehegín, que continúan estos días con una amplia programación de actividades culturales, musicales, festivas y de ocio para todos los públicos.

Procesión de la Virgen de las Maravillas

Procesión de la Virgen de las Maravillas / La Opinión

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Cehegín vive su día grande en honor a la Virgen de las Maravillas

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