El alcalde de Los Alcázares rompe con la presidenta de la Federación de Municipios tras la concentración por Ceuta

El alcalde socialista de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha decidido abandonar la Comisión Estatal de Medio Ambiente y Transición Ecológica de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras retirar su confianza a la presidenta de la organización, María José García-Pelayo, por la forma en la que se convocaron las concentraciones municipales del pasado 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta.

"No he perdido la confianza en la FEMP. He perdido la confianza en usted para representarnos", señala Cervera en una carta dirigida a García-Pelayo, alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación, en la que acusa a la dirección de la organización municipalista de haber colocado a alcaldes y ayuntamientos en una situación de "riesgo" que, a su juicio, podría haberse evitado con una mayor previsión.

La controversia se remonta al 25 de agosto, cuando García-Pelayo, después de visitar Ceuta y reunirse con su presidente, Juan Vivas, anunció que la FEMP convocaba a los ayuntamientos españoles a concentrarse a las ocho de la tarde del 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, para expresar su apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma después de la grave crisis migratoria desencadenada por los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio. La propia FEMP defendió que se trataba de una iniciativa sin "fin político", al margen de las siglas de los partidos.

Los Alcázares decidió sumarse. Y lo hizo, además, en un contexto de fuerte división política en la Región de Murcia sobre la convocatoria: fue el único municipio gobernado por el PSOE que secundó el llamamiento de la FEMP a las ocho de la tarde, mientras los otros ocho ayuntamientos socialistas celebraron un acto distinto al mediodía. Más de una treintena de consistorios murcianos, fundamentalmente gobernados por el PP, participaron en las concentraciones.

Cervera destaca ahora que en Los Alcázares la concentración pudo celebrarse "sin un solo incidente" y con un comportamiento "absolutamente ejemplar" de los asistentes. El problema, sostiene el alcalde, estuvo en la organización previa. Cervera reprocha a García-Pelayo que los ayuntamientos fueran emplazados a convocar las concentraciones sin contar con el plazo ordinario necesario para realizar la comunicación ante la autoridad competente.

La Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión establece con carácter general que las concentraciones en lugares de tránsito público deben comunicarse a la autoridad gubernativa con una antelación mínima de diez días naturales y máxima de treinta. La norma contempla, sin embargo, una excepción: cuando existan "causas extraordinarias y graves" que justifiquen la urgencia, la comunicación puede efectuarse con un mínimo de 24 horas de antelación. La convocatoria de la FEMP se hizo pública el 25 de agosto, ocho días antes de las concentraciones.

El alcalde continuará formando parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que pone como ejemplo de cooperación entre alcaldes de distintas ideologías. Y cierra la carta con un último reproche a García-Pelayo: defender una institución, sostiene, implica también "saber decir con claridad cuándo quien la dirige no ha estado, a nuestro juicio, a la altura de la responsabilidad que tiene encomendada".