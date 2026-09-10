La Plataforma del Paisaje solicita la puesta en valor del sendero verde del río en Lorca

La Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca ha dirigido al Ayuntamiento de Lorca un escrito formal que recuerda que el proyecto Life+Riverphy, financiado con fondos europeos entre los años 2012 y 2018, permitió descontaminar el subsuelo del Río Guadalentín, restaurar su bosque de ribera y crear un ‘corredor interpretativo’ en Tercia, que solicita recuperar, pues hoy presenta un preocupante estado de abandono, tras años sin mantenimiento y después del reciente incendio sufrido en parte del recorrido.

Asimismo, la Plataforma del Paisaje solicita que ser informada del alcance concreto de las actuaciones que el Equipo de Gobierno viene reclamando bajo la denominación de «limpieza de cauces» o «limpieza de ramblas», especificando los cauces y tramos afectados, los criterios técnicos aplicables, periodicidad y el tipo de actuaciones que se consideran necesarias sobre la vegetación existente.

La entidad ha reclamado mediante petición formal en Sede Electrónica al Ayuntamiento de Lorca la recuperación y puesta en valor del sendero verde construido dentro del proyecto europeo Life+Riverphy, una iniciativa de restauración ambiental del río Guadalentín que supuso una inversión de 1.714.651 euros, financiada por el programa LIFE de la Unión Europea. A día de hoy, los paneles interpretativos aparecen decolorados por la acción del sol y la señalización del recorrido permanece abatida sobre el terreno, evidenciando una considerable falta de mantenimiento.

El proyecto europeo Life+Riverphy fue presentado durante años por el Ayuntamiento de Lorca como un referente de restauración fluvial, dando lugar a ponencias técnicas, cursos y jornadas universitarias, visitas divulgativas y actividades formativas para escolares promovidas por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad del Mar y la empresa Ingeniería del Entorno Natural S.L., con una amplia repercusión en los medios de comunicación institucional y divulgativa que contrasta hoy con el estado de deterioro que presenta el sendero y su señalización, agravado recientemente por el incendio registrado en parte del recorrido.

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La iniciativa fue liderada por la Dirección General de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, entre 2012 y 2018, y permitió actuar sobre nueve hectáreas del cauce para eliminar contaminantes procedentes de actividades industriales y ganaderas, restaurar la vegetación de ribera y crear un corredor verde de alto valor ambiental y paisajístico en la pedanía de Tercia.