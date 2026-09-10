Lorca cierra un verano de récord con un 88% de ocupación hotelera en agosto

Lorca ha alcanzado durante el mes de agosto un 88 por ciento de ocupación hotelera, el mejor dato registrado en el municipio desde que existen datos, según se desprende del sondeo realizado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem). Una cifra histórica que consolida la evolución positiva experimentada por el sector turístico lorquino y que confirma al municipio como uno de los principales destinos turísticos de la Región de Murcia.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, quien también ha valorado muy positivamente estos resultados y ha señalado que “estamos ante unos datos históricos para Lorca. Alcanzar un 88 por ciento de ocupación hotelera durante el mes de agosto, el mejor dato de nuestra serie histórica, demuestra que Lorca está viviendo un momento extraordinario desde el punto de vista turístico”.

"Teníamos el objetivo de posicionarnos como un destino vacacional de primer nivel, y los datos reflejan que lo estamos consiguiendo". / La Opinión

Santiago Parra ha destacado que estos resultados suponen un incremento de seis puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, y permiten a Lorca situarse por delante de otros destinos de la Región como Cartagena que registra un 77 por ciento y Murcia que mantiene un 61 por ciento. “Cada vez es más habitual ver nuestras calles llenas de grupos de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que vienen a Lorca a conocer su historia, su patrimonio y su encanto. Teníamos el objetivo de posicionarnos como un destino vacacional de primer nivel, y los datos reflejan que lo estamos consiguiendo, sobre todo, al superar a otras ciudades que cuentan también con un gran patrimonio”, ha incidido.

Y ha añadido que “estos datos no son fruto de la casualidad. En Lorca, lo bordamos, y lo hacemos porque apostamos fuerte por un turismo de calidad, accesible y diverso con un programa completo de actividades pensado para todos los públicos, que es consecuencia de lo acertado de las políticas planteadas por el Gobierno de Lorca y por nuestro alcalde, Fulgencio Gil, que ha apostado por hacer de Lorca un destino turístico cada vez más atractivo, competitivo y capaz de ofrecer propuestas durante todo el año”.

Esta mayor afluencia turística también se refleja en la actividad registrada en los centros de información turística del municipio. / La Opinión

Los datos correspondientes al mes de agosto vienen, además, a confirmar la tendencia positiva registrada durante el mes de julio, cuando la ocupación hotelera en Lorca alcanzó el 74 por ciento, un ocho por ciento más que en 2025. De este modo, el municipio mantiene una evolución ascendente durante los principales meses del verano, consolidando el crecimiento de la actividad turística y la llegada de visitantes.

Esta mayor afluencia turística también se refleja en la actividad registrada en los centros de información turística del municipio, que durante el mes de agosto han atendido a un total de 5.305 personas. Por centros, el Castillo de Lorca concentró el mayor número de atenciones, con 3.621 personas, seguido de la Oficina de Turismo, con 1.091, y el Centro de Visitantes, con 593.

En cuanto a la procedencia de los visitantes atendidos, 2.055 fueron extranjeros, 2.388 procedieron de otras comunidades autónomas y 810 fueron visitantes de la propia Región de Murcia. Entre los turistas internacionales destacan especialmente los procedentes de Reino Unido, Francia, Países Bajos y Bélgica, mientras que, entre los visitantes nacionales, los principales lugares de procedencia fueron Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia. En el ámbito regional destacan los visitantes procedentes de Murcia, Cartagena, Molina de Segura y Águilas.

El 99 por ciento de las personas atendidas acudieron por motivos relacionados con el turismo cultural, siendo las consultas más habituales las relativas a visitas a museos y monumentos, así como rutas y excursiones. / La Opinión

Unos datos que ponen de manifiesto, además, el importante peso que continúa teniendo el turismo cultural en la elección de Lorca como destino. En concreto, el 99 por ciento de las personas atendidas acudieron por motivos relacionados con el turismo cultural, siendo las consultas más habituales las relativas a visitas a museos y monumentos, así como rutas y excursiones.

Parra ha señalado que “hemos cerrado el verano con unos datos extraordinarios. En julio alcanzamos un 74 por ciento y en agosto hemos llegado al 88 por ciento, una evolución que refleja que cada vez son más las personas que eligen Lorca para disfrutar de nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía y también de nuestra costa”. En este sentido, cabe destacar que el Castillo, el Palacio de Guevara, los museos, el casco histórico y las rutas y excursiones son algunos de los grandes atractivos que están haciendo que cada vez más visitantes elijan Lorca, a la vez que también se ha detectado un notable aumento de visitantes en la zona de costa del municipio, especialmente en Puntas de Calnegre, donde los turistas disfrutan de sus calas naturales y de una gastronomía marinera que es cada vez más valorada.

El edil de Turismo ha puesto en valor, asimismo, el trabajo desarrollado durante los últimos meses para diversificar la oferta turística, potenciar el patrimonio histórico y cultural, promocionar los diferentes recursos del municipio y generar nuevas experiencias para los visitantes, contribuyendo a que Lorca se consolide como destino de referencia, destacando que “nuestro objetivo es que quien venga a Lorca encuentre motivos para quedarse, para repetir y para recomendar nuestra ciudad. Estos datos nos indican que vamos por el camino correcto y nos animan a seguir trabajando en esta dirección”.

Asimismo, Santiago Parra ha subrayado que “desde el Gobierno de Lorca confiamos en mantener esta evolución positiva durante el mes de septiembre, un periodo que cuenta con uno de los principales acontecimientos del calendario lorquino: la Feria de Lorca. La celebración de las fiestas patronales y de la Feria ‘grande’ volverá a situar al municipio en el centro de la actividad cultural y festiva de la Región y supondrá una importante oportunidad para continuar atrayendo visitantes y dinamizando el sector turístico y hostelero.

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“El verano ha terminado, pero en Lorca el turismo no se detiene. Tenemos por delante un mes de septiembre especialmente importante con nuestra Feria, que esperamos que vuelva a traducirse en una elevada llegada de visitantes y en muy buenos datos de ocupación. Queremos que esta tendencia histórica continúe durante los próximos meses”, ha concluido el concejal de Turismo.