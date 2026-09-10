El Huerto de la Rueda de Lorca renueva su red eléctrica para adaptarse a la normativa vigente

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha realizado este miércoles una visita al recinto ferial del Huerto de la Rueda donde ha supervisado in situ las ultimas tareas correspondientes a las obras de acondicionamiento de las redes de distribución en baja tensión, una actuación que culmina la renovación integral de la infraestructura eléctrica de este espacio municipal con una inversión de más de 88.000 euros.

“Con estas últimas intervenciones, se culmina un proceso de modernización que dotará a este recinto de una instalación eléctrica completamente renovada, más segura, eficiente y adaptada a las necesidades actuales”.

“Estamos ante el final de un importante proceso de modernización de esta infraestructura estratégica para nuestra ciudad. Gracias a esta inversión, dejamos atrás unas instalaciones obsoletas para contar con una red eléctrica moderna y preparada, ya no solo para la Feria de septiembre, sino para los distintos eventos futuros que tomen como sede el espacio”.

En concreto, se ha llevado a cabo la ejecución de nuevas canalizaciones subterráneas, la instalación de armarios prefabricados, centralizaciones de contadores y nuevas líneas de distribución en baja tensión, modernizando por completo el sistema de suministro eléctrico destinado tanto a las atracciones feriales como a los numerosos eventos que se celebran durante todo el año en el Huerto de la Rueda.

“Con esta intervención, que -además- ha realizado la empresa lorquina Miguel Blázquez, S.L, ponemos el broche final a la renovación completa de la instalación eléctrica del recinto, que queda plenamente adaptada al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, mejorando de forma significativa la capacidad de suministro y la fiabilidad de toda la red; y dotando de mayores garantías a los diferentes actos que acoge el recinto ferial a lo largo del año, incluyendo el mercado semanal de los jueves, Fericab, actuaciones musicales, eventos deportivos, entre otros”.

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“Con esta obra podemos afirmar que el recinto ferial dispone ya de una instalación completamente renovada y adaptada a la normativa vigente, lo que nos permite estar tranquilos, ofreciendo todas las garantías de seguridad para feriantes, organizadores y miles de vecinos y visitantes que acuden y disfrutan de la multitud de celebraciones, eventos y ferias que acoge el recinto y que forman parte de la programación de la Agenda de Eventos del Municipio”.