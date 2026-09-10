Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga autobusesLey Mar MenorLey de HaciendaOperación antidroga La FamaES-AlertCasting en Murcia
instagramlinkedin

El Huerto de la Rueda de Lorca renueva su red eléctrica para adaptarse a la normativa vigente

Las obras, que finalizan de cara a que esté todo a punto para la Feria de septiembre contemplan canalizaciones subterráneas y líneas de distribución en baja tensión

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, supervisa las obras en el recinto ferial del Huerto de la Rueda.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, supervisa las obras en el recinto ferial del Huerto de la Rueda. / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha realizado este miércoles una visita al recinto ferial del Huerto de la Rueda donde ha supervisado in situ las ultimas tareas correspondientes a las obras de acondicionamiento de las redes de distribución en baja tensión, una actuación que culmina la renovación integral de la infraestructura eléctrica de este espacio municipal con una inversión de más de 88.000 euros.

“Con estas últimas intervenciones, se culmina un proceso de modernización que dotará a este recinto de una instalación eléctrica completamente renovada, más segura, eficiente y adaptada a las necesidades actuales”.

“Estamos ante el final de un importante proceso de modernización de esta infraestructura estratégica para nuestra ciudad. Gracias a esta inversión, dejamos atrás unas instalaciones obsoletas para contar con una red eléctrica moderna y preparada, ya no solo para la Feria de septiembre, sino para los distintos eventos futuros que tomen como sede el espacio”.

En concreto, se ha llevado a cabo la ejecución de nuevas canalizaciones subterráneas, la instalación de armarios prefabricados, centralizaciones de contadores y nuevas líneas de distribución en baja tensión, modernizando por completo el sistema de suministro eléctrico destinado tanto a las atracciones feriales como a los numerosos eventos que se celebran durante todo el año en el Huerto de la Rueda.

“Con esta intervención, que -además- ha realizado la empresa lorquina Miguel Blázquez, S.L, ponemos el broche final a la renovación completa de la instalación eléctrica del recinto, que queda plenamente adaptada al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, mejorando de forma significativa la capacidad de suministro y la fiabilidad de toda la red; y dotando de mayores garantías a los diferentes actos que acoge el recinto ferial a lo largo del año, incluyendo el mercado semanal de los jueves, Fericab, actuaciones musicales, eventos deportivos, entre otros”.

Noticias relacionadas

“Con esta obra podemos afirmar que el recinto ferial dispone ya de una instalación completamente renovada y adaptada a la normativa vigente, lo que nos permite estar tranquilos, ofreciendo todas las garantías de seguridad para feriantes, organizadores y miles de vecinos y visitantes que acuden y disfrutan de la multitud de celebraciones, eventos y ferias que acoge el recinto y que forman parte de la programación de la Agenda de Eventos del Municipio”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Real Murcia-Teruel
  2. La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en la Región de Murcia: 450.000 euros repartidos en tres puntos
  3. Fallece el mago murciano Domingo Artés: 'No dejéis nunca de sonreír
  4. Un vistazo al primer hotel 5 estrellas de Murcia, que abre sus puertas mañana en plena Feria
  5. Quién es Tomás Olivo, el discreto magnate murciano y 'rey de los centros comerciales' que acaba de comprar el histórico edificio de Telefónica en Madrid
  6. Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna
  7. El Cabañuelo de Mula adelanta lo que espera para septiembre en Murcia y deja un aviso: 'Posibilidad de dana en el Levante
  8. Una joven de 19 años, herida grave tras chocar contra un camión en Las Torres de Cotillas

El Huerto de la Rueda de Lorca renueva su red eléctrica para adaptarse a la normativa vigente

La Plataforma del Paisaje solicita la puesta en valor del sendero verde del río en Lorca

Lorca cierra un verano de récord con un 88% de ocupación hotelera en agosto

El Campo de Cartagena y Mazarrón afrontan una madrugada en alerta naranja por lluvias

El Campo de Cartagena y Mazarrón afrontan una madrugada en alerta naranja por lluvias

Cehegín inaugura sus fiestas patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Cehegín inaugura sus fiestas patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Caravaca inicia el curso con 140 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años en las tres nuevas escuelas infantiles municipales

Caravaca inicia el curso con 140 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años en las tres nuevas escuelas infantiles municipales

El novillero Iker Fernández ‘El Mene’ se alza con la Espiga de Oro 2026 de Calasparra

El novillero Iker Fernández ‘El Mene’ se alza con la Espiga de Oro 2026 de Calasparra

Unas fiestas con "lleno absoluto" en Lorca

Tracking Pixel Contents