La Feria de Lorca 2026 ya tiene programa: Delaossa, La Plazuela y Alejo Stivel, entre sus grandes conciertos

Lorca volverá a convertir sus calles y plazas en el epicentro de la fiesta del 18 al 27 de septiembre con una programación que reúne cerca de un centenar de actividades para todos los públicos. Música, gastronomía, tradición, actividades infantiles, folclore y propuestas culturales se repartirán durante diez días por el casco histórico, el Huerto de la Rueda y el Coso de Sutullena.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha presentado este jueves el programa de la Feria de Lorca 2026 junto al cartel anunciador, obra del diseñador gráfico lorquino Javi Martínez. El calendario festivo se prolongará además más allá del último fin de semana de septiembre, con la Gala del Mayor el día 30 y la tradicional Exhibición de Enganches el primer domingo de octubre.

"La Feria de Lorca es una de las grandes citas de nuestro calendario y queremos que lorquinos y visitantes la vivan juntos, llenando nuestras calles de música, color y alegría y haciendo que todos sean protagonistas", ha destacado el alcalde.

Una de las principales novedades será el estreno de ‘Albero X’, un nuevo ciclo musical que llevará los días 24, 25 y 26 de septiembre al Coso de Sutullena las actuaciones de Delaossa, La Plazuela, Norte Perdido y Tu Otra Bonita. Los dos primeros serán conciertos de pago, mientras que Norte Perdido y Tu Otra Bonita tendrán acceso libre y gratuito.

Música y Feria de Día en el centro

La Feria de Día volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la programación, con las principales plazas y calles del casco histórico convertidas en puntos de encuentro para disfrutar de actuaciones musicales, gastronomía y actividades tradicionales. El paseo de caballos, las degustaciones, los bailes y distintas actuaciones en directo compartirán protagonismo con el ‘tardeo’. Como novedad, la actividad continuará por la noche en la Plaza de España, que acogerá dos conciertos tributo con el objetivo de prolongar el ambiente festivo en pleno centro histórico.

Por su parte, el Huerto de la Rueda concentrará buena parte de la actividad nocturna con diez días de música, sesiones de DJ, atracciones y chiringuitos. Entre las actuaciones previstas destaca Alejo Stivel, la voz de Tequila, además de varios conciertos tributo.

El comienzo oficial de la Feria llegará también con una novedad. El encendido de la portada del recinto ferial estará acompañado este año por primera vez por un castillo de fuegos artificiales.

Presentación del programa y el cartel de la Feria de Lorca / A.L.

Toros, folclore y artesanía

La programación mantiene igualmente algunas de las citas más tradicionales de las fiestas. El Coso de Sutullena acogerá una Corrida Goyesca con toros de Santiago Domecq para Diego Urdiales, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.

También regresará el Festival Internacional de Folklore Ciudad de Lorca, que alcanza su XXXVII edición, mientras que FERAMUR celebrará su XLII edición reuniendo a artesanos procedentes de distintos puntos de España y ofreciendo demostraciones de oficios tradicionales durante la Feria de Día.

La oferta cultural se completará con propuestas como el concierto ‘Lorca Familia Violín Suzuki’, espectáculos teatrales y la proyección de ‘Joyas del Titanic’.

La Patrona de Lorca tendrá también protagonismo durante las fiestas. Los actos religiosos incluirán la misa en el Santuario y el traslado en procesión de Santa María la Real de las Huertas hasta la iglesia de Santiago, donde se celebrará la ‘Misa de las Naciones’. El último domingo de Feria, la imagen regresará en procesión hasta su Santuario.

Las familias contarán con una programación específica en la que figuran la Ludoferia, el encierro infantil, funciones de teatro, talleres y propuestas musicales como el CantaJuegos solidario.

Los jóvenes tendrán su propia jornada con el ‘Tardeo Universitario’, mientras que los mayores volverán a protagonizar la Gala del Mayor, prevista para el 30 de septiembre.

Programación completa de la Feria y Fiestas de Lorca 2026

Viernes 18 de septiembre

21.00 horas. Inauguración del Ferial. Encendido de la portada y castillo de fuegos artificiales. Recinto Ferial Huerto de la Rueda.

Encendido de la portada y castillo de fuegos artificiales. Recinto Ferial Huerto de la Rueda. 22.00 horas. XXXVII Festival Internacional de Folklore Ciudad de Lorca. Gala con los grupos participantes y Coros y Danzas de Lorca. Alameda de la Constitución.

Gala con los grupos participantes y Coros y Danzas de Lorca. Alameda de la Constitución. 22.30 horas. Gonzalo Hermida. Recinto Ferial Huerto de la Rueda. Acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Recinto Ferial Huerto de la Rueda. Acceso libre y gratuito hasta completar aforo. 00.30 horas. Sesión DJ con DJ Requena, Diego Cano y Pedrofeder. Huerto de la Rueda. Acceso gratuito.

Sábado 19 de septiembre

11.30 horas. Festival Internacional de Folklore: ‘Ven a bailar’, con Coros y Danzas de Lorca. Plaza de Calderón.

‘Ven a bailar’, con Coros y Danzas de Lorca. Plaza de Calderón. 12.00 horas. Inauguración de la portada de la Feria de Día. Calle Alporchones, con bailes tradicionales.

Calle Alporchones, con bailes tradicionales. 12.00 horas. Paseo a caballo , con la Asociación de Enganches Lorca Ciudad del Sol. Salida desde las Alamedas.

, con la Asociación de Enganches Lorca Ciudad del Sol. Salida desde las Alamedas. 12.30 horas. Folklore vivo , con actuación de Malvariche. Plaza de Calderón.

, con actuación de Malvariche. Plaza de Calderón. 13.00 horas. De tapas en la Feria de Día , en el casco urbano.

, en el casco urbano. 13.00 horas. Demostración y taller de oficios artesanos de FERAMUR. Plaza Arcoíris.

Plaza Arcoíris. 14.00 a 21.00 horas. Guardería infantil y Ludoferia. Jardín del huerto del Palacio de Guevara, para niños de 3 a 12 años. Servicio gratuito y aforo limitado.

Jardín del huerto del Palacio de Guevara, para niños de 3 a 12 años. Servicio gratuito y aforo limitado. 17.30 horas. Essencial , en la plaza de Calderón.

, en la plaza de Calderón. 17.30 horas. Caimanes , en la Glorieta de San Vicente.

, en la Glorieta de San Vicente. 18.00 horas. Gipsy Payos , en plaza Arcoíris.

, en plaza Arcoíris. 18.00 horas. Sr. Lobo , en plaza de España.

, en plaza de España. 18.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones feriales. Huerto de la Rueda.

Huerto de la Rueda. 22.00 horas. Los 40 Sessions Feria de Lorca 2026 , con Dani Moreno, El Gallo y Cristian Sanbernardino. Huerto de la Rueda.

, con Dani Moreno, El Gallo y Cristian Sanbernardino. Huerto de la Rueda. A continuación, sesión DJ con Koni Deejay y Diego Cano .

. 22.30 horas. ‘La Otra Oreja’, tributo a La Oreja de Van Gogh. Plaza de España. Acceso gratuito.

Domingo 20 de septiembre

10.00 horas. Misa en el Santuario Patronal.

11.00 horas. Traslado en procesión de Nuestra Señora Santa María la Real de las Huertas , desde el Santuario hasta la iglesia de Santiago. A la llegada se celebrará la ‘Misa de las Naciones’.

, desde el Santuario hasta la iglesia de Santiago. A la llegada se celebrará la ‘Misa de las Naciones’. 11.00 horas. Encierro infantil , desde el Palacio de Ferias y Congresos hasta el Coso de Sutullena.

, desde el Palacio de Ferias y Congresos hasta el Coso de Sutullena. 12.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones feriales.

13.00 horas. De tapas en la Feria de Día.

13.00 horas. Demostración/taller de oficios artesanos de FERAMUR. Plaza de Calderón.

Plaza de Calderón. 14.00 a 21.00 horas. Guardería infantil y Ludoferia. Palacio de Guevara.

Palacio de Guevara. 17.00 horas. Indiscretos. Plaza Arcoíris.

Plaza Arcoíris. 18.00 horas. Corrida Goyesca en el Coso de Sutullena, con toros de Santiago Domecq para Diego Urdiales, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña .

en el Coso de Sutullena, con toros de Santiago Domecq para . 23.30 horas. Sesión DJ con DJ Slow, Diego Cano y Pedrofeder. Huerto de la Rueda.

Lunes 21 de septiembre

13.00 horas. De tapas en la Feria de Día.

18.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones. Atracciones desde las 18.00 hasta las 22.00 horas por 2 euros más bono.

Atracciones desde las 18.00 hasta las 22.00 horas por 2 euros más bono. 19.30 horas. Concierto ‘Lorca Familia Violín Suzuki’. Plaza de la Biblioteca Pilar Barnés.

Plaza de la Biblioteca Pilar Barnés. 22.30 horas. Sesión DJ con Diego Cano y DJ Turry. Huerto de la Rueda.

Martes 22 de septiembre

13.00 horas. De tapas en la Feria de Día.

18.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones. Precio especial de 2 euros más bono hasta las 22.00 horas.

Precio especial de 2 euros más bono hasta las 22.00 horas. 19.00 horas. ‘Caperucita y Feroz’ , función infantil de La Caja de Expresiones Teatro. Plaza Real.

, función infantil de La Caja de Expresiones Teatro. Plaza Real. 22.30 horas. Sesión DJ con Koni Deejay y DJ Turry. Huerto de la Rueda.

Miércoles 23 de septiembre

13.00 horas. De tapas en la Feria de Día.

18.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones.

19.00 horas. Cantajuegos Mega Hits Solidario. Coso de Sutullena. Acceso libre.

Coso de Sutullena. Acceso libre. 20.30 horas. Teatro y proyección ‘Joyas del Titanic’. Huerto Ruano.

Huerto Ruano. 22.30 horas. Alejo Stivel, la voz de Tequila. Huerto de la Rueda. Acceso gratuito.

Huerto de la Rueda. Acceso gratuito. 00.00 horas. Sesión DJ con DJ Slow, Koni Deejay y Pedrofeder.

Jueves 24 de septiembre

12.00 horas. Apertura de la XLII Feria de Artesanía de la Región de Murcia, FERAMUR 2026. Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar.

Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar. 13.00 horas. De tapas en la Feria de Día.

13.00 horas. Taller de oficios artesanos. Plaza Arcoíris.

Plaza Arcoíris. 14.00 horas. Tardeo universitario , con paella gratuita para universitarios. Plaza de España.

, con paella gratuita para universitarios. Plaza de España. 16.00 horas. Sesión DJ con Samer Da Silva. Plaza de España.

Plaza de España. 17.00 horas. New Wave. Plaza de Calderón.

Plaza de Calderón. 18.00 horas. Conecta2. Plaza Arcoíris.

Plaza Arcoíris. 18.00 horas. Kaliqueños. Plaza de España.

Plaza de España. 18.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones , con precio especial de 2 euros más bono hasta las 22.00 horas.

, con precio especial de 2 euros más bono hasta las 22.00 horas. 18.30 horas. XXXI Maratón ‘Lorca, Ciudad de Cuento’. Plaza Real.

Plaza Real. 21.00 horas. Albero X: Norte Perdido. Coso de Sutullena.

Coso de Sutullena. 22.45 horas. Albero X: Tu Otra Bonita. Coso de Sutullena.

Coso de Sutullena. 23.00 horas. Techno flamenco con Marsal Ventura y Alba Dreid. Huerto de la Rueda.

Huerto de la Rueda. A continuación, sesión DJ con Diego Cano, DJ Jorquera y Koni Deejay .

. Día del universitario en el Huerto de la Rueda, con precios especiales para estudiantes.

Viernes 25 de septiembre

12.00 horas. FERAMUR 2026.

13.00 horas. De tapas en la Feria de Día.

13.00 horas. Taller de oficios artesanos. Plaza Arcoíris.

Plaza Arcoíris. 14.00 a 21.00 horas. Guardería infantil y Ludoferia.

17.30 horas. Black Night. Glorieta de San Vicente.

Glorieta de San Vicente. 17.30 horas. Supersónicos. Plaza de Calderón.

Plaza de Calderón. 18.00 horas. Meraki. Plaza Arcoíris.

Plaza Arcoíris. 18.00 horas. Sunset Cover. Plaza de España.

Plaza de España. 18.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones.

20.30 horas. Albero X: Doctor Fli. Coso de Sutullena.

Coso de Sutullena. 22.00 horas. Albero X: Delaossa. Coso de Sutullena.

Coso de Sutullena. 22.30 horas. Tributo a Leiva y Pereza. Plaza de España. Acceso gratuito.

Plaza de España. Acceso gratuito. 22.30 horas. Sesión DJ con Iván Belmonte, Koni Deejay, Diego Cano y Pedrofeder. Huerto de la Rueda.

con Iván Belmonte, Koni Deejay, Diego Cano y Pedrofeder. Huerto de la Rueda. 23.30 horas. Doctor Fli. Coso de Sutullena.

Sábado 26 de septiembre

10.00 a 11.30 y 11.30 a 13.00 horas. Talleres infantiles ‘La ciudad fronteriza de Lorca en la Edad Media’. Museo Arqueológico de Lorca. Para niños de 7 a 12 años.

Museo Arqueológico de Lorca. Para niños de 7 a 12 años. 12.00 horas. FERAMUR 2026.

13.00 horas. De tapas en la Feria de Día.

13.00 horas. Taller de oficios artesanos. Plaza de Calderón.

Plaza de Calderón. 14.00 a 21.00 horas. Guardería infantil y Ludoferia.

17.00 horas. Reconversión. Plaza Arcoíris.

Plaza Arcoíris. 17.30 horas. Sr. Lobo. Plaza de Calderón.

Plaza de Calderón. 17.30 horas. Manteca Brothers. Glorieta de San Vicente.

Glorieta de San Vicente. 18.00 horas. Ratones. Plaza de España.

Plaza de España. 18.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones.

19.30 horas. VI Encuentro LGTBIQ+ Feria de Lorca , con actuación de La Nadi. Plaza Arcoíris.

, con actuación de La Nadi. Plaza Arcoíris. 20.30 y 23.30 horas. Albero X: DJ Derek V. Bulcke.

22.00 horas. Albero X: La Plazuela.

00.00 horas. Sunfest VI Edition, con Willi Illiw, Koni Deejay, Iván Belmonte, Pedrofeder y Diego Cano. Huerto de la Rueda.

Domingo 27 de septiembre

11.30 horas. Misa de despedida y traslado en procesión de la Virgen de las Huertas , desde la iglesia de Santiago hasta el Santuario.

, desde la iglesia de Santiago hasta el Santuario. 12.00 horas. FERAMUR 2026.

12.00 horas. Apertura de chiringuitos y atracciones.

13.00 horas. De tapas en la Feria de Día.

17.30 horas. Kaliqueños. Plaza de Calderón.

Plaza de Calderón. 19.30 horas. DJ Radiosol 80-90. Plaza de Calderón.

Plaza de Calderón. 20.00 horas. K-Pop The Golden Experience , tributo a la música K-Pop. Huerto de la Rueda.

, tributo a la música K-Pop. Huerto de la Rueda. 21.30 horas. Sesión DJ con Pedrofeder y DJ Slow. Huerto de la Rueda.

Cartel de la Feria de Lorca 2026, realizado por Javier Martínez / L.O.

Cartel: un sol que abraza Lorca

El cartel de las fiestas ha sido diseñado por el lorquino Javi Martínez y tiene como protagonista un gran sol amarillo inspirado en el lema ‘Lorca, Ciudad del Sol’. El astro aparece abrazando distintos monumentos y escenas vinculadas a las tradiciones y al ambiente de la Feria. Entre los elementos representados figuran la Colegiata de San Patricio, el Coso de Sutullena, la iglesia de San Mateo, el Ayuntamiento y las torres del Castillo, junto a escenas de baile, música y convivencia.

Sobre el diseño, Fulgencio Gil ha señalado que "transmite desde el primer momento la alegría, la energía y el carácter abierto y participativo que queremos que tenga nuestra Feria".

"Queríamos que, cuando un lorquino vea el cartel, sienta inmediatamente esa alegría que trae consigo nuestra Feria y que, al mismo tiempo, quien nos visite perciba que está ante unas fiestas que forman parte de una ciudad con una identidad, una historia y un patrimonio únicos”, ha señalado Gil Jódar, quien ha añadido que el cartel "es solo la puerta de entrada a todo lo que hemos preparado para estos días".

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El alcalde ha animado "a todos los lorquinos a salir a la calle, participar en las actividades y disfrutar del buen ambiente que inunda nuestras plazas y calles durante estos días. La Feria de Lorca es, junto a nuestra Semana Santa, uno de los acontecimientos más importantes de nuestro calendario y queremos que la vivamos y disfrutemos juntos, con nuestros amigos y familiares. Estamos seguros de que esta Feria volverá a llenar Lorca de música, de color, de alegría y de momentos que se guarden para siempre en la memoria de los lorquinos y de todos los que nos visitan. Esta programación, junto con el cartel, es una invitación a vivirla y esperamos que todos sean protagonistas de nuestra Feria”.