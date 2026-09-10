Caravaca y la Universidad de Murcia refuerzan su colaboración para impulsar la innovación y la investigación en el deporte

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Universidad de Murcia (UMU) continúan reforzando su colaboración, a través de la Sede Permanente de la institución universitaria en el municipio, con dos nuevas iniciativas que conectan investigación, deporte, educación e innovación. Ambas han sido presentadas ayer por el concejal de Deportes, José Fernández; el coordinador del Vicerrectorado de Formación Continua, Empleabilidad e Innovación de la Universidad de Murcia, Marcos Antón; el investigador principal del proyecto de investigación, José Vicente García Jiménez, y el director del curso, Juan José García Pellicer.

La primera de estas iniciativas es el proyecto ‘Evaluación del impacto del protocolo PhysEd5 en las Escuelas Deportivas Municipales de Caravaca de la Cruz: un proyecto de transferencia para promover la salud en la población escolar’, que se desarrolla durante el curso 2026/2027 con los niños y niñas de entre 6 y 12 años que participan en las Escuelas Deportivas Municipales (EDM).

El objetivo es incorporar el conocimiento científico a la práctica deportiva habitual para conocer mejor la condición física de los escolares, favorecer hábitos saludables y disponer de información objetiva que permita orientar futuras actuaciones municipales en materia de deporte y salud. El proyecto cuenta con la participación de investigadores de la Facultad de Educación y de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UMU.

Una de las principales novedades es la incorporación en las distintas disciplinas deportivas del protocolo PhysEd5

Una de las principales novedades es la incorporación en las distintas disciplinas deportivas del protocolo PhysEd5, un calentamiento estructurado de cinco minutos que combina ejercicios de movilidad, equilibrio y propiocepción, fortalecimiento del core, fuerza funcional y activación neuromuscular. El protocolo está diseñado para integrarse de forma sencilla al inicio de las sesiones deportivas.

Los monitores y entrenadores de las Escuelas Deportivas Municipales ha recibido formación específica por parte de investigadores de la Universidad de Murcia para aplicar una batería de pruebas de condición física basada en FitBackEU, una red europea que cuenta con valores de referencia obtenidos a partir de casi ocho millones de mediciones realizadas en 34 países.

Se realizarán dos evaluaciones, una inicial durante septiembre y octubre de 2026 y otra al finalizar el curso, en mayo de 2027. Se analizarán aspectos como la capacidad aeróbica, la fuerza muscular y la composición corporal, de manera que los resultados puedan compararse con referencias europeas y permitan conocer la evolución de los participantes.

Memoria técnica

CartelCursoEducionFisicaInnovacionParaelCambio / La Opinión

Al finalizar el proyecto, el equipo investigador elaborará una memoria técnica y un informe sobre la condición física de la población escolar participante, proporcionando al Ayuntamiento una herramienta para diseñar y planificar políticas deportivas y de prevención basadas en datos objetivos.

El concejal de Deportes, José Fernández, ha destacado que esta colaboración supone “dar un nuevo salto de calidad” en las Escuelas Deportivas Municipales, ya que “no nos limitamos a ofertar actividad física en horario extraescolar, sino que, de la mano de la Universidad de Murcia, dotamos a nuestros monitores de herramientas científicas, evaluamos objetivamente la condición física de nuestros niños y niñas y generamos información que nos permitirá seguir mejorando”.

Caravaca vuelve a ser punto de encuentro para la innovación en Educación Física

La segunda iniciativa presentada es el curso de extensión universitaria ‘I + en Educación Física: Innovación para un cambio’, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en la Casa de Cultura Emilio Sáez, el Pabellón Deportivo Jorge Bera y el paraje de Las Fuentes del Marqués.

El municipio acoge del 25 al 27 de septiembre el curso ‘I + en Educación Física: Innovación para un cambio’, dirigido a docentes y profesionales del ámbito educativo y deportivo

La actividad está dirigida principalmente a profesorado de Educación Física de Primaria y Secundaria, estudiantes universitarios y profesionales y personas interesadas en la innovación y renovación de la Educación Física escolar.

Durante las tres jornadas se abordarán cuestiones como la prevención del acoso y el ciberacoso desde la Educación Física, el aprendizaje-servicio, la cooperación, la danza o las actividades en el medio natural, además de nuevas metodologías orientadas a transformar las clases y hacerlas más inclusivas y motivadoras.

El programa contará con especialistas de las universidades de Murcia, Granada y Castilla-La Mancha, así como profesionales de centros educativos, que compartirán experiencias y herramientas aplicables directamente en el aula.

El curso tiene como finalidad acercar a las aulas las últimas innovaciones en Educación Física, favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales y profundizar en cómo la innovación puede contribuir a atender la diversidad, desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y mejorar la experiencia educativa del alumnado.

El concejal de Educación ha puesto en valor que tanto el curso como el proyecto de investigación forman parte de una colaboración estable entre el Ayuntamiento de Caravaca y la Universidad de Murcia, que permite trasladar el conocimiento universitario al ámbito municipal y convertirlo en iniciativas con una aplicación directa en la sociedad.