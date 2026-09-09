El hospital de Cieza ampliará su Servicio de Urgencias con más boxes, sala de hemodinámica y un espacio de cuidados

La Consejería de Salud presentó ayer el proyecto de ampliación y remodelación del Servicio de Urgencias y del Archivo del Hospital de la Vega ‘Lorenzo Guirao’, de Cieza, que supondrá una inversión de fondos propios de la Comunidad de más de 3.721.000 euros. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y está previsto que las obras comiencen en el primer semestre de 2027.

Según la titular de Salud, Isabel Ayala, “gracias a estas obras se mejorará la organización funcional de las Urgencias, que ampliará 700 metros cuadrados su espacio, y se trabajará bajo el criterio de mínimo movimiento del paciente, así como la utilización más eficiente de los recursos, según la necesidad asistencial”.

Entre otras mejoras, el Servicio de Urgencias de este centro hospitalario contará con una sala de hemodinámica con dos puestos de asistencia, y se ampliará el número de boxes que estarán mejor compartimentados para ofrecer una mayor intimidad en la asistencia. Además, incorporará una sala de cuidados más amplia para mayor comodidad de los pacientes, lo que facilitará también su vigilancia por parte del personal, y unas salas de espera más grandes para mayor confort de los familiares.

Las obras de ampliación y reforma, que ya han salido a licitación, permitirán implantar el doble circuito asistencial perfectamente diferenciado para asistencia de pacientes infectocontagiosos, y contar con un mayor número de camas de observación y una mejor distribución, lo que permitirá una vigilancia más estrecha de los pacientes.

Además, con esta remodelación “se pretende mejorar sustancialmente la intimidad y la privacidad de los usuarios de este centro hospitalario y también la habitabilidad en el servicio gracias a unos espacios más amplios y adaptados”, explicó.

Zona de aislamiento social

Con esta reforma, el Servicio de Urgencias del hospital de Cieza incorpora también camas de aislamiento con presión negativa para pacientes infectocontagiosos e inmunodeprimidos, además de una cama de aislamiento social para pacientes agitados o aquellos que se encuentran en sus últimas horas.

El Hospital de la Vega ‘Lorenzo Guirao’ es el centro hospitalario de referencia de los municipios de Abarán, Blanca y Cieza, y atiende a una población de más de 55.000 habitantes.

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El Servicio de Urgencias de este centro cuenta con más de 80 profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y celadores, y registra aproximadamente 38.000 asistencias cada año.