Unas fiestas con "lleno absoluto" en Lorca

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha resaltado el «éxito» de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Huertas que terminaron este martes y que han estado marcadas por el «lleno absoluto» de los actos lúdicos, religiosos y culturales que se han celebrado desde el viernes.

Lo ha dicho antes de asistir a la misa mayor que ha tenido lugar en el santuario patronal de la Virgen de las Huertas, a la que también ha acudido el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, que ha explicado que la Feria Chica de Lorca le retrotrae a «recuerdos de la infancia» y que la vive «como un lorquino más», ya que esta es su ciudad natal.

López Miras ha puesto en valor «que este es un día para rendir la devoción, el culto que sentimos ante la patrona» de la ciudad.

Además, ha agradecido a quienes forman parte de la Hermandad de la Virgen de las Huertas, con especial mención a su presidente, Pedro Millán, quien ha organizado «con cariño» la jornada; y ha animado a «celebrar estos días tan importantes», según ha informado la Comunidad.

Entre las autoridades que han acudido al santuario se encontraba la corporación municipal al completo, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y diputados regionales del PP, el PSOE y Vox.

La Virgen recibía una serenata a las puertas del templo justo en la medianoche previa a este martes. | L. O.

El diputado de Vox Ignacio Arcas ha reclamado al Gobierno regional que concluya la rehabilitación del santuario, que está inconclusa tras los terremotos de 2011 y ha recordado que su formación logró hace un año el apoyo de la Asamblea en esa solicitud, sin que se hayan registrado avances.

También ha abogado por la recuperación total del edificio la concejala del PSOE Isabel Casalduero, que ha puesto el foco en el mal estado de conservación del antiguo convento anexo al santuario, cerrado desde que lo abandonaron los franciscanos.

Casalduero ha reivindicado la recuperación de ese edificio conventual y que se destine a usos sociales o culturales.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha oficiado la misa mayor en el santuario, concelebrada con todos los sacerdotes de la ciudad y en la que ha cantado y bailado ante la patrona el grupo Coros y Danzas de Lorca.

Serenata a medianoche

Aunque el acto central fue la misa, la jornada de fiesta local y programa de cultos religiosos arrancaba a las seis de la madrugada e incluyó por la tarde la tradicional procesión de la imagen por los huertos cercanos a su santuario.

Antes, en la medianoche del lunes al martes, la talla del imaginero Sánchez Lozano recibía una serenata a las puertas del templo, donde permaneció toda la jornada y donde se celebró una misa cada hora, han informado fuentes de la Hermandad Virgen de las Huertas.

La imagen de la Virgen de las Huertas es venerada en Lorca desde que la llevara al municipio Alfonso X El Sabio, si bien el título de patrona de la ciudad le fue otorgado en la segunda mitad del siglo XIX.

Según las crónicas, en 1242, el ejército del rey Alfonso X se vio favorecido por una densa niebla que le ayudó en sus planes estratégicos de reconquista de la ciudad, entonces bajo el dominio musulmán.

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En su tienda real situada en Las Huertas el monarca colocó la imagen de la virgen que le acompañaba en sus campañas militares y que quiso que se quedara en Lorca custodiando la plaza recién reconquistada.