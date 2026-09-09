Cehegín inaugura sus fiestas patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Las Fiestas Patronales de Cehegín 2026, en honor a la Virgen de las Maravillas, quedaron inauguradas con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario y el inicio oficial de la Feria, en una jornada que volvió a reunir a numerosos vecinos y visitantes para dar la bienvenida a unos días muy esperados por todos los cehegineros y cehegineras.

Encendido de luces / La Opinión

El acto de inauguración contó con la presencia de la alcaldesa, Alicia del Amor, el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, el Consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, autoridades regionales, miembros de la Corporación Municipal, la pregonera de las fiestas, María Senena Corbalán García, el Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillás, Tomás Noguerol, y la Corte de Honor de las Fiestas Patronales 2026.

Uno de los momentos tradicionales de esta jornada fue la imposición del pañuelo festero a los Gigantes y Cabezudos de Cehegín, así como la entrega simbólica de la llave

Uno de los momentos tradicionales de esta jornada fue la imposición del pañuelo festero a los Gigantes y Cabezudos de Cehegín, así como la entrega simbólica de la llave, dando paso a unos días en los que las tradiciones y la participación ciudadana volverán a ser protagonistas.

Gigantes y Cabezudos

Desfile de Gigantes y Cabezudos por las calles de Cehegín / La Opinión

La inauguración estuvo precedida por el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Sociedad Musical de Cehegín y el Tío de la Pita, que recorrieron las calles del municipio desde la Plaza del Castillo hasta la Plaza del Alpargatero. Posteriormente, el desfile continuó junto a las autoridades hasta el recinto ferial de barracas.

La noche continuó con el tradicional Concurso de Migas 2026, en el que participaron las barracas y que estuvo amenizado por charangas

La noche continuó con el tradicional Concurso de Migas 2026, en el que participaron las barracas y que estuvo amenizado por charangas, sumándose así uno de los actos más populares y participativos del inicio de las fiestas.

Con esta jornada, Cehegín da comienzo a sus Fiestas Patronales, que se celebran del 8 al 14 de septiembre, con un amplio programa de actividades dirigido a todos los públicos y con la tradición, la convivencia y la participación de los cehegineros y cehegineras como grandes protagonistas.

Desde el Ayuntamiento de Cehegín se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de estas fiestas y a participar en las numerosas actividades programadas durante estos días.