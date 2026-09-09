Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga autobusesLey Mar MenorLey de HaciendaOperación antidroga La FamaES-AlertCasting en Murcia
instagramlinkedin

Cehegín inaugura sus fiestas patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

La inauguración estuvo precedida por el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Sociedad Musical de Cehegín y el Tío de la Pita

Inicio de las Fiestas de Cehegín

Inicio de las Fiestas de Cehegín / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

Las Fiestas Patronales de Cehegín 2026, en honor a la Virgen de las Maravillas, quedaron inauguradas con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario y el inicio oficial de la Feria, en una jornada que volvió a reunir a numerosos vecinos y visitantes para dar la bienvenida a unos días muy esperados por todos los cehegineros y cehegineras.

Encendido de luces

Encendido de luces / La Opinión

El acto de inauguración contó con la presencia de la alcaldesa, Alicia del Amor, el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, el Consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, autoridades regionales, miembros de la Corporación Municipal, la pregonera de las fiestas, María Senena Corbalán García, el Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillás, Tomás Noguerol, y la Corte de Honor de las Fiestas Patronales 2026.

Uno de los momentos tradicionales de esta jornada fue la imposición del pañuelo festero a los Gigantes y Cabezudos de Cehegín, así como la entrega simbólica de la llave

Uno de los momentos tradicionales de esta jornada fue la imposición del pañuelo festero a los Gigantes y Cabezudos de Cehegín, así como la entrega simbólica de la llave, dando paso a unos días en los que las tradiciones y la participación ciudadana volverán a ser protagonistas.

Gigantes y Cabezudos

Desfile de Gigantes y Cabezudos por las calles de Cehegín

Desfile de Gigantes y Cabezudos por las calles de Cehegín / La Opinión

La inauguración estuvo precedida por el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Sociedad Musical de Cehegín y el Tío de la Pita, que recorrieron las calles del municipio desde la Plaza del Castillo hasta la Plaza del Alpargatero. Posteriormente, el desfile continuó junto a las autoridades hasta el recinto ferial de barracas.

La noche continuó con el tradicional Concurso de Migas 2026, en el que participaron las barracas y que estuvo amenizado por charangas

La noche continuó con el tradicional Concurso de Migas 2026, en el que participaron las barracas y que estuvo amenizado por charangas, sumándose así uno de los actos más populares y participativos del inicio de las fiestas.

Con esta jornada, Cehegín da comienzo a sus Fiestas Patronales, que se celebran del 8 al 14 de septiembre, con un amplio programa de actividades dirigido a todos los públicos y con la tradición, la convivencia y la participación de los cehegineros y cehegineras como grandes protagonistas.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento de Cehegín se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de estas fiestas y a participar en las numerosas actividades programadas durante estos días.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. En directo: Real Murcia-Teruel
  2. La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en la Región de Murcia: 450.000 euros repartidos en tres puntos
  3. Fallece el mago murciano Domingo Artés: 'No dejéis nunca de sonreír
  4. Un vistazo al primer hotel 5 estrellas de Murcia, que abre sus puertas mañana en plena Feria
  5. Quién es Tomás Olivo, el discreto magnate murciano y 'rey de los centros comerciales' que acaba de comprar el histórico edificio de Telefónica en Madrid
  6. Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna
  7. El Cabañuelo de Mula adelanta lo que espera para septiembre en Murcia y deja un aviso: 'Posibilidad de dana en el Levante
  8. Una joven de 19 años, herida grave tras chocar contra un camión en Las Torres de Cotillas

Cehegín inaugura sus fiestas patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Cehegín inaugura sus fiestas patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Caravaca inicia el curso con 140 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años en las tres nuevas escuelas infantiles municipales

Caravaca inicia el curso con 140 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años en las tres nuevas escuelas infantiles municipales

El novillero Iker Fernández ‘El Mene’ se alza con la Espiga de Oro 2026 de Calasparra

El novillero Iker Fernández ‘El Mene’ se alza con la Espiga de Oro 2026 de Calasparra

Unas fiestas con "lleno absoluto" en Lorca

El hospital de Cieza ampliará su Servicio de Urgencias con más boxes, sala de hemodinámica y un espacio de cuidados

La pelea por unas lindes que deja a un vecino de Cehegín con visión doble tras un puñetazo en el ojo: "Tengo miedo de volvérmelo a encontrar"

La pelea por unas lindes que deja a un vecino de Cehegín con visión doble tras un puñetazo en el ojo: "Tengo miedo de volvérmelo a encontrar"

La tradicional Bajada del Niño de Mula vuelve a reunir a vecinos y peregrinos

Jesús Romero, herido por asta de toro en la sexta novillada de la Feria del Arroz de Calasparra

Jesús Romero, herido por asta de toro en la sexta novillada de la Feria del Arroz de Calasparra
Tracking Pixel Contents