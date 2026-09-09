Caravaca inicia el curso con 140 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años en las tres nuevas escuelas infantiles municipales

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y el Gobierno de la Región de Murcia han puesto en marcha este curso la nueva red municipal de Escuelas Municipales de Educación Infantil (EMEI), que incorpora 140 plazas públicas y gratuitas para niños y niñas de 0 a 3 años en los centros del casco urbano, Archivel y Barranda, a las que se suman las 60 que había en el curso pasado.

El alcalde José Francisco García, junto al director general de Centros Educativos e Infraestructuras, Luis Gómez, y el concejal de Educación, José Fernández Tudela, visitaban la escuela infantil ubicada en el casco urbano coincidiendo con el inicio de curso.

José Francisco García ha señalado que “seguimos trabajando para que los servicios públicos de calidad lleguen tanto al casco urbano como a nuestras pedanías, y estas escuelas infantiles municipales son un nuevo ejemplo de ello”, poniendo también en valor la apuesta por la educación y por facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. En este sentido, ha destacado que “la financiación de estas plazas supone una inversión de 300.000 euros por curso, que financia la Región de Murcia, lo que permite ofrecer a las familias de Caravaca una educación infantil pública y gratuita, con centros modernos y adaptados a las necesidades de los niños y niñas”.

Además, el alcalde ha resaltado que esta inversión “permite que los niños y niñas dispongan de espacios educativos modernos, seguros y adaptados”.

La Escuela Municipal Infantil de Caravaca, ubicada en la calle Concejal Miguel Ángel Blanco, dispone de 76 plazas distribuidas en seis unidades

La Escuela Municipal Infantil de Caravaca, ubicada en la calle Concejal Miguel Ángel Blanco, dispone de 76 plazas distribuidas en seis unidades: que abarcan desde los cero a los tres años. El centro ha comenzado el curso con 72 menores matriculados, por lo que prácticamente ha cubierto la totalidad de su oferta.

Por su parte, la escuela infantil de Barranda cuenta con 36 plazas, organizadas en tres unidades de primer ciclo mediante aula multiedad, mientras que la EMEI de Archivel dispone de 28 plazas, distribuidas en dos unidades mixtas. Ambas escuelas han iniciado su actividad con alumnado matriculado y mantienen plazas disponibles para nuevas incorporaciones.

La distribución de los centros permite configurar una red municipal descentralizada, de manera que las familias puedan acceder a plazas públicas y gratuitas de primer ciclo de Educación Infantil tanto en el casco urbano como en dos de las principales pedanías del municipio.

El director general de Centros Educativos e Infraestructuras, Luis Gómez, ha destacado que “un curso más, el Gobierno regional incrementa las plazas gratuitas en aulas 0-3 años, con 300 plazas más este curso en nueve colegios públicos, y un total de 9.000 plazas gratuitas en colegios públicos, colegios concertados, escuelas municipales de educación infantil y escuelas infantiles privadas, con el fin de que las familias puedan elegir el centro que deseen”.

El director general ha señalado también que el Gobierno regional financia actualmente cerca de 3.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años en escuelas infantiles de titularidad municipal, con una inversión de más de 6,2 millones de euros de fondos propios, con el objetivo de mantener la gratuidad de estas plazas una vez finalizada la financiación europea inicial.

Más de 61.000 euros para adecuar y mejorar las instalaciones

Mejoras en los centros educativos / Enrique Soler

La puesta en funcionamiento de esta nueva red municipal ha sido posible después de culminar un proceso de planificación, tramitación administrativa, regulación jurídica del servicio, escolarización y matriculación, así como de adecuación de las instalaciones a los requisitos establecidos para impartir el primer ciclo de Educación Infantil.

Otra inversión de 61.687 euros ha permitido adecuar las instalaciones y mejorar los espacios de juego, sombraje y equipamiento de las escuelas infantiles

Para garantizar que los centros pudieran iniciar su actividad en las condiciones adecuadas, se ha ejecutado un proyecto global de mejora y adecuación de las tres escuelas por importe de 61.687 euros, financiado con los fondos europeos NextGenerationEU, dentro del Programa de Impulso de la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil.

Las actuaciones han permitido mejorar los espacios de los tres centros con la instalación de nuevas zonas de sombraje, parques y juegos infantiles, además de otras mejoras de equipamiento.

Una red pública que se suma a las plazas de los colegios del municipio

Con la incorporación de estas tres escuelas, el municipio dispone de una red pública y descentralizada de atención educativa de 0 a 3 años, que se complementa con las 60 plazas de tres años existentes en los colegios La Santa Cruz, Cervantes y La Consolación.

De este modo, Caravaca amplía la oferta educativa pública dirigida a la primera infancia y facilita a las familias el acceso a plazas gratuitas en distintos puntos del término municipal.