La tradicional Bajada del Niño de Mula vuelve a reunir a vecinos y peregrinos

Sentimiento, fervor y devoción ante la imagen del Niño de Mula que durante la tarde de este martes 8 de septiembre abandonaba su santurario en el paraje del Balate para recorrer, acompañado de centenares de romeros, en su tradicional romería de bajada previo a las fiestas de septiembre que comenzarán el próximo 19 de septiembre.

Aunque hay tradiciones que no entienden de calendarios, de tiempo ni de generaciones, cuando llega septiembre, Mula sabe que tiene una cita con su Niño.

Los caminos se llenaban de pasos, de familias, de amigos y de peregrinos que un año más no querían faltar a la cita para acompañar a la imagen de Jesús niño en los cerca de 4 kilómetros que separán la ciudad de Mula de la pedanía de El Niño.

Fieles congregados en torno al Niño de Mula, este martes / Micaela Fernández

Una cita con las raíces, una tarde que forma parte de la memoria de todo un pueblo y de gentes llegadas desde distintos puntos de la Región para venerar la divina imagen.

Desde primeras horas de la tarde, los romeros iban llegando hasta la ermita del Niño en un continuo ir y venir de personas arropando a la imagen dando sentido a la tradición que pasa de padres a hijos y que emociona a quien tiene la oportunidad de vivirlo.

A su paso, el olor a la alhabega y la polvora de las tracas en su honor su iban entremezclando entre los vítores que acompañaban al Niño.

Y detrás de esa multitud hay miles de pequeñas historias. La del que camina descalzo para cumplir una promesa. La de quien aprieta la mano de su hijo mientras espera que pase el Niño. La de quien busca entre la gente una cara conocida. La de quien recuerda a los que ya no pueden estar y la de quien, pese al cansancio o a las inclemencias del tiempo, no quiere faltar.

Noticias relacionadas

A su llegada a la localidad, autoridades locales y la Banda de Música marcaban el camino hasta el convento de La Encarnación donde permanecerá durante unos días hasta ser trasladado hasta la parroquia de Santo Domingo desde donde partirá el próximo 22 de septiembre en romería de nuevo hasta su santuario. Volverá a ser un día grande y lleno de emoción, un viaje de ida y vuelta que se repite cada año pero que nunca se vive exactamente igual.