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Las Torres de Cotillas garantizará el transporte universitario hasta la puesta en marcha de la línea 34

El proceso de licitación de la línea regional está pendiente de resolución tras la presentación de varios recursos

El servicio comenzará cuando finalicen las fiestas de septiembre de Murcia, como es habitual, y se mantendrá hasta que el Gobierno regional pueda iniciar la prestación de la nueva línea.

El servicio comenzará cuando finalicen las fiestas de septiembre de Murcia, como es habitual, y se mantendrá hasta que el Gobierno regional pueda iniciar la prestación de la nueva línea. / La Opinión

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La Opinión

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El alcalde Pedro José Noguera y la concejala de Movilidad, Amalia Pérez, mantuvieron el pasado jueves 3 de septiembre una reunión con el director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú. Este les informó que el Gobierno regional está sufriendo una demora en el proceso de licitación de la línea 34, pendiente de resolución tras la presentación de varios recursos, y que es la que debía prestar ya este curso 2026-27 a los estudiantes torreños el servicio de transporte público hasta las universidades murcianas.

Ante esta situación, y para evitar que los universitarios del municipio se queden sin este servicio, el Ayuntamiento ya trabaja para retomar su prestación directa, como hacía hasta la fecha. Un servicio que no puede proporcionar cuando exista coincidencia con una línea regional en funcionamiento y que seguirá asumiendo mientras la línea 34 no se ponga en marcha.

El servicio comenzará cuando finalicen las fiestas de septiembre de Murcia, como es habitual, y se mantendrá hasta que el Gobierno regional pueda iniciar la prestación de la nueva línea.

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“Para nosotros es prioritario que nuestros estudiantes puedan desplazarse a sus centros universitarios con normalidad. Aunque se trata de una competencia regional, ante esta demora vamos a actuar para que ningún joven de Las Torres de Cotillas se vea perjudicado”, señala Noguera

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