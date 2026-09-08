El Pleno de Caravaca expresa su solidaridad con Ceuta y reclama una respuesta firme para garantizar la seguridad y la convivencia

El Pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, reunido en sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, aprobó por unanimidad una moción de apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta ante la situación migratoria extraordinaria que atraviesa, derivada de la presión excepcional sobre su frontera con Marruecos y de sus efectos sobre los servicios públicos, los recursos asistenciales y los dispositivos de seguridad y protección.

Tras la masiva concentración celebrada en la Plaza del Arco la pasada semana, la Corporación Municipal ha querido trasladar formalmente el respaldo institucional del Ayuntamiento y del pueblo de Caravaca de la Cruz al pueblo ceutí, poniendo de relieve que la singularidad territorial de Ceuta y su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea hacen que la situación trascienda el ámbito estrictamente local y constituya una cuestión de interés nacional.

El acuerdo, elevado al Pleno por el Grupo Municipal Popular y respaldado por todos los concejales de la Corporación, reconoce el esfuerzo y la responsabilidad con los que la sociedad ceutí está afrontando esta situación, así como la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios y de emergencias y otros profesionales que trabajan para garantizar la seguridad, la atención a las personas y la convivencia.

La moción insta al Gobierno de España a ejercer con firmeza las competencias que le corresponden en la defensa de las fronteras, la soberanía y la integridad territorial, adoptando las medidas diplomáticas, operativas y de cooperación necesarias ante cualquier actuación que pueda instrumentalizar los flujos migratorios o utilizar a las personas como mecanismo de presión contra España, todo ello desde el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

El Ayuntamiento de Caravaca hará llegar formalmente este acuerdo a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta como muestra de afecto, respeto, solidaridad y respaldo institucional al pueblo ceutí.

Compromiso para mejorar la regulación de los purines

Sesión plenaria / La Opinión

Otro de los asuntos debatidos durante la última sesión plenaria fue la moción relativa a la protección de la convivencia, la salubridad y el medio rural mediante la modificación de la Ordenanza Municipal de Actividades Pecuarias en materia de purines, presentada por el Grupo Municipal Socialista.

La propuesta fue rechazada con los votos en contra del equipo de Gobierno y VOX, aunque durante el debate se puso de manifiesto la coincidencia en la necesidad de abordar este asunto y establecer, dentro de las competencias municipales, unas reglas que permitan compatibilizar la actividad ganadera con la protección de los vecinos, las pedanías, los establecimientos turísticos, los espacios públicos y el medio ambiente.

En este sentido, se acordó trabajar conjuntamente con los diferentes grupos políticos, con los sectores de la ganadería y la agricultura y asociaciones vecinales para ampliar y mejorar la regulación municipal. El objetivo es analizar previamente la situación y las necesidades del sector antes de determinar nuevas medidas, incorporando posteriormente un capítulo específico sobre esta materia dentro de la ordenanza de actividades agropecuarias.

El periodo medio de pago se sitúa en 25,88 días en el primer trimestre y en 32,27 en el segundo

En el apartado dedicado a dación de cuentas, el Pleno tomó conocimiento de los informes correspondientes al periodo medio de pago a proveedores y de morosidad del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz durante los dos primeros trimestres de 2026. El Periodo Medio de Pago a proveedores se situó en 25,88 días durante el primer trimestre y en 32,27 días en el segundo trimestre.

El Pleno también debate la regulación de los purines, da cuenta del periodo medio de pago a proveedores y aprueba la Cuenta General de 2025 y una modificación presupuestaria con cargo al Fondo de Contingencia

Dentro de los asuntos de carácter resolutivo, el Pleno aprobó la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2025, con los votos favorables de los grupos municipales del Partido Popular y Partido Socialista y la abstención de VOX. La Cuenta General es el documento contable que recoge los estados financieros correspondientes al ejercicio y que incluye, entre otros elementos, el balance de situación y la cuenta de resultado económico-patrimonial.

El expediente había sido previamente informado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas y sometido al correspondiente periodo de exposición pública sin que se presentaran reclamaciones, reparos u observaciones. Tras su aprobación por el Pleno, será remitido al Tribunal de Cuentas con la documentación establecida por la normativa vigente, cumpliendo con los plazos legales establecidos.

La Corporación aprobó asimismo por unanimidad una modificación presupuestaria, en la modalidad de suplemento de crédito, por importe de 273.729,37 euros, con cargo al Fondo de Contingencia. La medida permite atender gastos necesarios, inaplazables y de carácter no discrecional que no estaban previstos inicialmente o para los que la dotación presupuestaria existente resulta insuficiente.

El Ayuntamiento se adhiere al fondo de ordenación para afrontar los vencimientos de deuda de 2027

Por último, el Pleno aprobó la adhesión al Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales para la sustitución parcial de los vencimientos de préstamos correspondientes al ejercicio 2027, por un importe de 579.349,80 euros.

Esta medida permite reordenar parte de los vencimientos de préstamos a largo plazo correspondientes a amortización e intereses, sin que suponga un incremento de la deuda municipal, sino el aplazamiento de determinadas cuotas. La adhesión a este mecanismo estatal mejora las condiciones de financiación de la deuda existente, reduciendo los costes financieros y proporcionando mayor margen de liquidez al presupuesto municipal para garantizar la prestación de los servicios públicos.