José Tomás García toma posesión como Comisario Jefe de la Policía Local de San Javier

José Tomás García Izquierdo ha tomado posesión de su cargo como ComisarioJefe de la Policía Local de San Javier en un acto presidido por el alcalde, José Miguel Luengo con la asistencia del concejal de Personal, Héctor Verdú y de la concejala de Policía Local, Alba Sánchez, entre otros ediles y compañeros.

José Tomás García cumple 33 años de servicio al Ayuntamiento de San Javier en el cuerpo de Policía Local donde ha ocupado varios puestos de mando. Durante los últimos cuatro años ha ejercido de manera accidental de Inspector Jefe con funciones de Comisario, en la Policía Local de San Javier. Asimismo, ejerció de Jefe de la Policía Local de Los Alcázares durante una comisión de servicio entre 2011 a 2015.

El nuevo Comisario de la Policía Local de San Javier asumirá retos como el engranaje del nuevo cuartel de Policía abierto en La Manga “que muy pronto contará con su dotación fija de efectivos las 24 horas”, o la puesta en marcha de un amplio sistema de cámaras de seguridad. Asimismo afronta la incorporación a la plantilla de los nuevos 20 agentes a partir de noviembre en periodo de prácticas.

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El concejal de Personal, Héctor Verdú, señaló que la toma de posesión del Comisario Jefe, se enmarca dentro de los procesos selectivos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de San Javier para la ampliación y mejora de su plantilla de Policía Local. Verdú recordó “que solo en los últimos tres meses suma 21 nuevos agentes, 4 subinspectores, el comisario jefe y otros dos nuevos agentes en comisión de servicio, que se incorporarán antes de final de año, lo que pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de San Javier por mejorar el servicio de policía y la seguridad de los vecinos”.