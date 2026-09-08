Jesús Romero, herido por asta de toro en la sexta novillada de la Feria del Arroz de Calasparra
El novillero se encuentra en enfermería tras ser sorprendido por un ejemplar de Fuente Ymbro mientras realizaba la faena de muleta de rodillas en la plaza
El novillero Jesús Romero ha resultado herido por asta de toro durante la lidia del segundo novillo de la tarde de este martes en la sexta novillada de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra.
El percance se ha producido en los primeros compases de la faena de muleta. Romero se encontraba toreando de rodillas cuando el novillo de Fuente Ymbro le sorprendió y le propinó una fuerte voltereta.
Tras el primer derrote, el animal volvió sobre el novillero y lo arrinconó contra las tablas, donde se vivieron momentos de gran tensión hasta que pudieron acudir en su auxilio los compañeros y miembros de las cuadrillas.
Jesús Romero fue trasladado inmediatamente a la enfermería de la plaza, donde está siendo atendido por el equipo médico encabezado por los doctores Robles y Lirón. Por el momento, se está a la espera de conocer el alcance exacto de la cornada y el parte médico correspondiente.
La novillada está parada hasta que se libere la enfermería.
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