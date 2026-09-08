El hospital de Cieza renovará sus Urgencias con más camas, boxes y zonas de aislamiento

La Consejería de Salud ha presentado este martes el proyecto de ampliación y remodelación del Servicio de Urgencias y del Archivo del Hospital de la Vega ‘Lorenzo Guirao’, de Cieza, una actuación que supondrá una inversión de más de 3,7 millones de euros con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses y está previsto que comiencen durante el primer semestre de 2027.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, explicó que la actuación permitirá mejorar la organización funcional de las Urgencias y ampliar en unos 700 metros cuadrados la superficie actual del servicio. El nuevo diseño se plantea bajo el criterio de reducir al mínimo los desplazamientos de los pacientes y optimizar el uso de los recursos en función de las necesidades asistenciales.

Entre las principales mejoras previstas figura la creación de una sala de hemodinámica con dos puestos de asistencia, así como la ampliación del número de boxes, que estarán mejor compartimentados para reforzar la intimidad de los pacientes.

También se habilitará una sala de cuidados de mayores dimensiones, con el objetivo de mejorar la comodidad de los usuarios y facilitar su vigilancia por parte del personal sanitario. Las salas de espera también ganarán espacio para ofrecer mayor confort a los familiares y acompañantes.

Las obras, que ya han salido a licitación, permitirán además implantar un doble circuito asistencial diferenciado para atender a pacientes infectocontagiosos, así como aumentar el número de camas de observación y mejorar su distribución.

Según Ayala, la reforma busca mejorar de forma sustancial la privacidad y la intimidad de los usuarios, además de hacer más habitables las instalaciones mediante espacios más amplios y adaptados.

Camas de aislamiento

El proyecto contempla también la incorporación de camas de aislamiento con presión negativa destinadas a pacientes infectocontagiosos e inmunodeprimidos.

Asimismo, se habilitará una cama de aislamiento social para pacientes agitados o para aquellos que se encuentren en sus últimas horas de vida.

El Hospital de la Vega ‘Lorenzo Guirao’ es el centro hospitalario de referencia para los municipios de Abarán, Blanca y Cieza, y presta asistencia a una población superior a las 55.000 personas.

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Su Servicio de Urgencias cuenta con más de 80 profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores, y registra alrededor de 38.000 asistencias al año.