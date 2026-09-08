Vuelven a archivar por falta de indicios la investigación por delito electoral contra el exalcalde de Fortuna José Enrique Gil

Nuevo carpetazo a la investigación al exalcalde de Fortuna José Enrique Gil y a dos ediles socialistas de ese Ayuntamiento, Marisol Gracia y Tomás Bernal, por haber cometido en 2019 un delito electoral al haber ofrecido presuntamente un puesto de trabajo a una vecina, miembro del servicio municipal de limpieza, a cambio de su voto al Partido Socialista en las elecciones municipales de 2019.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cieza ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas al considerar que, agotadas las líneas de investigación, no existen indicios de criminalidad suficientes contra los investigados. La causa ya había sido archivada en 2022, siendo los investigados defendidos por el abogado penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz, pero fue reabierta a petición de la Fiscalía para intentar analizar el teléfono móvil de la denunciante, una diligencia que finalmente la Guardia Civil ha comunicado que resulta imposible realizar.

El volcado del contenido del teléfono móvil de la denunciante era la clave para continuar. El propio juez señala en el auto que esa prueba era "la única motivación para la reapertura y continuación" de la causa. Sin embargo, la Guardia Civil comunicó en febrero de 2026 que era objetivamente imposible realizar la pericial solicitada. Al no poder practicarse esa diligencia y no existir otros indicios suficientes, el juzgado considera agotada la investigación y vuelve a archivar el caso.

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El archivo es provisional y el auto no es firme.