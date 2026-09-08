La Comunidad ultima las obras de la nueva glorieta de Fortuna para reforzar la seguridad vial

La Comunidad, a través de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, ultima las obras de construcción de una glorieta en la carretera RM-411, que conecta Fortuna con la autovía A-30 y con el municipio de Archena a través de las pedanías molinenses de El Fenazar y Campotéjar. La actuación ha contado con una inversión regional de 522.993 euros.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, supervisó ayer el avance de los trabajos junto a la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, y destacó que “la actuación se encuentra en su recta final y estará terminada en las próximas semanas, permitiendo eliminar un tramo de concentración de accidentes y mejorar la seguridad de los 1,2 millones de usuarios que circulan anualmente por esta carretera”.

García Montoro señaló que “esta glorieta va a mejorar la ordenación del tráfico y la seguridad en un punto especialmente importante para Fortuna, ya que concentra los accesos al tanatorio, al CEIP Sixto López y al centro de equipamientos Reina Sofía”. Los trabajos se desarrollan en el punto kilométrico 13,3 de la RM-411, en un tramo de unos 200 metros.

El consejero destacó que “con esta actuación damos un paso más para ordenar los principales accesos a Fortuna, que quedan reforzados con las tres glorietas que La Comunidad ha ejecutado en los últimos años”, en referencia a la nueva glorieta y a las ya construidas en la intersección de la RM-A7 con el camino vecinal que da acceso al campo de fútbol municipal y en Los Periquitos.

La intervención actual incluye la ejecución de una glorieta completa, con un diámetro interior de 28 metros y uno exterior de 40 metros, así como la mejora del firme, la renovación del alumbrado mediante luminarias tipo led alimentadas con placas solares y la actualización de la señalización vertical y horizontal.

La nueva glorieta forma parte de la estrategia regional para la eliminación de tramos de concentración de accidentes, dentro de la que se están impulsando obras por valor de más de 6,3 millones de euros para mejorar la seguridad vial en distintos puntos de la red regional de carreteras.

1,6 millones de euros en inversiones en Fortuna

El Gobierno regional ha destinado 1.667.000 euros en el último año a actuaciones de mejora de la red regional de carreteras a su paso por el municipio de Fortuna.

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A la construcción de la nueva glorieta se suma la ejecutada en Los Periquitos, con una inversión regional de 563.496 euros; la glorieta de la intersección de la RM-A7 con el camino vecinal que da acceso al campo de fútbol municipal y a varias viviendas, con un importe de 354.495 euros; así como otras obras para reforzar la seguridad vial en distintos puntos del municipio, con una inversión de 144.604 euros.