Calles cortadas y cambios en las líneas de autobús en San Javier por obras: consulta los desvíos

El Ayuntamiento de San Javier establecerá desvíos provisionales al tráfico y modificará temporalmente el recorrido de las líneas de autobús que circulan por el entorno de la rotonda de los Cuatro Picos este miércoles, 9 de septiembre, y este jueves, 10 de septiembre, con motivo de los trabajos para ejecutar una nueva glorieta.

La zona afectada se encuentra en la confluencia de la Avenida Aviación Española, Avenida Mar Menor, calle Cabo Roche y Avenida del Mediterráneo, según ha informado el Consistorio.

En sentido Santiago de la Ribera, los vehículos y autobuses serán desviados a la altura de la Jefatura de Policía Local, en la glorieta situada en la confluencia de la Avenida Aviación Española y la Avenida del Recuerdo.

Desde ese punto, continuarán por el vial de servicio de la Avenida Aviación Española y posteriormente por las calles Cabo Couso, Cabo Roche y Cabo Huertas, hasta incorporarse de nuevo a la RM-F34, Avenida Bartolomé Paños Pérez, donde retomarán su recorrido habitual.

En sentido San Javier, los vehículos y autobuses procedentes de la Avenida Mar Menor serán desviados a la altura del Barrio de los Pescadores.

El itinerario alternativo discurrirá por la Plaza del Segura, el camino de servicio de la Avenida Mar Menor, calle Piragua, Avenida del Mediterráneo y camino SJ-77, Camino de la Paloma, para incorporarse posteriormente a la Avenida de Pinatar en dirección a San Javier.

En cuanto al transporte público, el Ayuntamiento instalará carteles informativos en las paradas afectadas por las obras, en los que se indicará la ubicación de la parada alternativa más próxima.

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Los desvíos afectarán tanto al tráfico rodado como a las líneas de autobús que circulan por este entorno durante el periodo previsto de ejecución de los trabajos.