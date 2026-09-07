Finalizan las obras de mejora del aislamiento térmico e instalación de placas solares en el IES Pedro García Aguilera de Moratalla

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con el alcalde de Moratalla, Juan Soria, visitó el IES Pedro García Aguilera, donde han finalizado las obras para mejorar el aislamiento térmico e instalar placas solares.

Trabajos realizados

Las obras se han realizado en tres de los cinco edificios del centro, el principal, el edificio B y el C, con una actuación que ha abarcado una superficie de 3.700 metros cuadrados. Los trabajos han consistido en mejorar la envolvente térmica de la fachada para reducir la demanda energética, se han instalado ventanas nuevas, se han cambiado puertas y se han sustituido las luminarias por otras con tecnología LED.

Además, se han sustituido las cubiertas en los edificios B y C y se han colocado placas fotovoltaicas para autoconsumo del centro, generando un importante ahorro energético.

La inversión en este centro ha sido de 930.000 euros, financiado con fondos europeos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos

La inversión en este centro ha sido de 930.000 euros, financiado con fondos europeos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Este programa ha supuesto un total de 10 millones de euros para la rehabilitación energética de siete centros. En los centros Isaac Peral (Cartagena), IES Francisco de Goya (Molina de Segura), Sanje (Alcantarilla), Ricardo Ortega (Fuente Álamo) y Pedro García Aguilera (Moratalla) ya han finalizado los trabajos, y los centros IES Beniaján (Murcia) y Salzillo (Alcantarilla) continúan en obras.