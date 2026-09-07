El concurso de Lanzamiento de Legón de Alguazas celebra su vigesimosegunda edición con nuevas instalaciones

El concurso de Lanzamiento de Legón de Alguazas celebrará su 22ª edición el próximo domingo 11 de octubre, a partir de las 10.30 horas, con el estreno de unas nuevas instalaciones en el Camino de la Corte, en El Paraje. La cita llega, además, mientras el Ayuntamiento y la asociación El Legonazo trabajan con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) para lograr su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El campeonato, surgido hace más de dos décadas en el entorno de El Paraje, junto a la histórica Torre del Obispo, nació por iniciativa de un grupo de vecinos que buscaba reivindicar las raíces y tradiciones de la huerta. El legón, una herramienta tradicional de labranza, se convirtió así en el protagonista de una peculiar competición que, con el paso de los años, ha crecido hasta reunir a cientos de personas y convertirse en una cita singular que combina deporte, tradición, cultura y convivencia.

El concurso ha logrado también aumentar su repercusión fuera de Alguazas durante los últimos años. Entre sus apariciones mediáticas figura su presencia en el programa televisivo 'La Revuelta', que contribuyó a popularizar esta tradición y ampliar su difusión en el conjunto de España.

Una de las principales novedades de esta edición será el estreno de las nuevas instalaciones del Lanzamiento de Legón, ubicadas en el Camino de la Corte. La asociación El Legonazo trabaja en la construcción de un estadio propio destinado a albergar anualmente la competición y dotarla de un espacio específicamente diseñado para su celebración.

El objetivo es que estas instalaciones sirvan también para garantizar la continuidad de una tradición que se ha convertido en una de las señas de identidad de Alguazas y de la Vega Media.

La competición de este año tendrá lugar concretamente en el Camino de la Corte, 17. La programación incluirá, además del propio campeonato, migas solidarias, bebida gratuita, una pantalla LED gigante, retransmisión en directo, zona de patrocinadores, música, 'speaker' y actividades en un ambiente familiar. Parte de la recaudación obtenida con las migas solidarias se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Camino hacia el reconocimiento regional

La 22ª edición coincide con la tramitación iniciada por el Ayuntamiento de Alguazas y El Legonazo, en colaboración con el ITREM, para que el Lanzamiento de Legón pueda ser reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El Consistorio sustenta esta aspiración en la singularidad de la competición, su relación con la cultura y las tradiciones de la huerta, sus más de dos décadas de continuidad, su capacidad de convocatoria y la repercusión alcanzada en los últimos años.

La obtención de esta declaración supondría un reconocimiento a una tradición integrada en el patrimonio popular de Alguazas y reforzaría su proyección como recurso turístico, además de dar mayor visibilidad al municipio y a El Paraje dentro del calendario de celebraciones singulares de la Región de Murcia.

El alcalde de Alguazas, José Gabriel García, ha destacado que esta iniciativa «forma parte de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestra manera de entender la convivencia» y ha incidido en la importancia de mantener la colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación para conseguir el reconocimiento regional.

Desde El Legonazo, por su parte, han destacado el trabajo desarrollado durante los últimos años para mantener y hacer crecer el campeonato. La asociación considera que las nuevas instalaciones suponen «un antes y un después» para la competición y permitirán seguir impulsando su futuro desde Alguazas.

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La presentación de esta 22ª edición contó con la participación del alcalde de Alguazas, José Gabriel García; el alcalde pedáneo de El Paraje, Antonio Martínez; las concejalas María Segura y Loli Sandoval; la responsable de Juventud, Bianca Martínez; y representantes de la junta directiva de El Legonazo, integrada por Antonio Luis Fenollar, Martín Fenollar y Juande López.