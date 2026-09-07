Las Cocinas del Jubileo proponen este año un viaje gastronómico desde el Mediterráneo hacía el interior

Las Cocinas del Jubileo regresan a Caravaca de la Cruz en su novena edición y lo hacen con una programación ampliada que consolida esta cita como uno de los grandes atractivos gastronómicos de la Feria de Caravaca de la Cruz. El evento se celebrará del 9 al 12 de octubre, extendiéndose por primera vez durante cuatro jornadas, y reunirá a 25 establecimientos de la propia localidad y de otros municipios de la Región de Murcia.

Organizado con el patrocinio de la Fundación Camino de la Cruz, en colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y el Gobierno de la Región de Murcia, el encuentro volverá a convertir el Paseo de la Corredera y la Plaza San Juan de la Cruz en espacios de referencia para disfrutar de la gastronomía regional, con una programación que combinará degustaciones, showcookings, catas, talleres, actividades infantiles, música y ocio.

El Camino del Mediterráneo será este año el gran hilo conductor de la propuesta, planteando un recorrido gastronómico inspirado en los territorios por los que discurre este itinerario desde sus dos vértices en Cartagena y Mazarrón hasta Caravaca de la Cruz.

La ampliación a cuatro días permitirá, además, incrementar el número de participantes y experiencias. A la tradicional zona de degustación de tapas del Paseo de la Corredera se sumará un Mercado Gourmet, mientras que la Plaza San Juan de la Cruz acogerá buena parte de las actividades, entre ellas demostraciones culinarias, talleres y catas.

Un escaparate de la gastronomía regional

La consejera de Turismo, Carmen María Conesa, presentando la novena edición de 'Las cocinas del jubileo' / Enrique Soler

Entre los cocineros y profesionales que participarán en esta edición figuran María Gómez, del restaurante Magoga de Cartagena; Juan Guillamón, de Almo; Salvador Fernández, de Casa Borrego de Bullas; y Gabino Martínez, del restaurante Arrabal de Aledo. El programa incorpora también propuestas como ‘El arte del ronqueo’, con una demostración de ronqueo de atún de Ricardo Fuentes, y diversas experiencias gastronómicas vinculadas al patrimonio de la ciudad y a la Real Basílica-Santuario de la Vera Cruz.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes y presidenta de la Fundación Camino de la Cruz, Carmen Conesa, ha afirmado que Las Cocinas del Jubileo son ya “un auténtico referente gastronómico, cultural y turístico, no solo para Caravaca, sino para toda la comarca del Noroeste y para el conjunto de la Región de Murcia”, y que suponen “un factor importantísimo para la dinamización de la economía local, para dar a conocer a nuestros profesionales y poner en valor la riqueza del patrimonio”.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha destacado que “Las Cocinas del Jubileo son ya uno de los grandes atractivos de la Feria de Caravaca y una cita que ha sabido crecer año tras año hasta convertirse en un auténtico escaparate de nuestra gastronomía y de la riqueza culinaria de la Región”.

José Francisco García ha señalado que “Caravaca y las Tierras de la Vera Cruz tienen una identidad propia, también desde el punto de vista gastronómico, y este evento nos permite ponerla en valor y compartirla con miles de visitantes”. En este sentido, ha subrayado que “es una propuesta que une gastronomía, turismo, patrimonio y ocio y que supone un importante revulsivo para el puente del Pilar y para la actividad económica de nuestro municipio”.

La edición más completa y solidaria

La dimensión social será también protagonista de esta novena edición. APCOM, Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste de la Región de Murcia, contará con una caseta propia y participará activamente en la elaboración de tapas durante el encuentro. Además, la recaudación benéfica se destinará a Cáritas, reforzando el carácter solidario de la iniciativa.

El encuentro se integra en la programación de la Feria de Caravaca de la Cruz, que se celebrará del 9 al 12 de octubre con una amplia oferta de actividades relacionadas con el comercio, la cultura, la artesanía, el mundo del caballo y los sectores de la automoción y la maquinaria agrícola, entre otras propuestas.

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La pasada edición de Las Cocinas del Jubileo congregaron al rededor de 15.000 personas y registraron la venta de unas 25.000 tapas, cifras que evidencian la creciente capacidad de convocatoria de una cita que se consolida con el objetivo de seguir proyectando Caravaca y la Región de Murcia como destino gastronómico.