Águilas se prepara para una noche de apocalipsis: ya están a la venta las entradas para Viral Zombie

Águilas volverá a convertirse en territorio zombi el próximo 10 de octubre. La localidad celebrará la IX edición de Viral Zombie Águilas, una de las actividades más esperadas de la programación de Octubre Joven, y las entradas para participar ya se encuentran a la venta.

La propuesta va mucho más allá de disfrazarse y correr delante de un grupo de muertos vivientes. Se trata de un juego inmersivo de supervivencia en tiempo real en el que los participantes se meten de lleno en la historia de un supuesto apocalipsis zombi y deben utilizar su habilidad, estrategia e ingenio para ir superando diferentes retos.

Un gran 'escape room' por las calles

El funcionamiento recuerda a una mezcla entre un juego de rol en vivo, un escape room y una aventura de supervivencia. Durante la experiencia, los jugadores reciben misiones, buscan pistas, resuelven enigmas e interactúan con actores que interpretan a diferentes personajes y militares que pueden ayudarles a medida que avanza la historia.

Y, por supuesto, están los zombis. La organización incorpora distintos tipos de muertos vivientes, incluidos zombis corredores y personajes especialmente diseñados para perseguir a los supervivientes. El objetivo es avanzar en las misiones sin caer en sus manos y llegar hasta el desenlace de la historia.

Los participantes reciben habitualmente un distintivo y un mapa o pasaporte en el que deben ir acreditando las misiones completadas. La interacción con los personajes forma parte esencial del juego: hablar con ellos, interpretar el papel de superviviente y saber utilizar las pistas que ofrecen puede marcar la diferencia durante la noche.

La propia organización define Viral Zombie como una actividad participativa más que competitiva, en la que también se busca fomentar el compañerismo. Se puede participar solo o acompañado, aunque organizarse en grupo, repartir tareas y elaborar una estrategia puede resultar especialmente útil para superar las pruebas.

¿Cuánto cuestan las entradas de Viral Zombie Águilas?

El Ayuntamiento de Águilas ha anunciado una promoción especial para quienes compren su entrada con mayor antelación.

Las 100 primeras entradas tienen un precio de 15 euros. Una vez agotado ese cupo, la entrada anticipada pasará a costar 18 euros. Quienes esperen hasta el mismo día del evento tendrán que pagar 25 euros.

Las entradas pueden adquirirse presencialmente en Sol y Mar y también por Internet a través de la página oficial viralzombie.es. La propia web de Viral Zombie ya incluye entre sus próximos eventos la cita de Águilas del 10 de octubre de 2026.

¿Pueden participar menores?

La organización establece condiciones específicas para los menores. Según la información publicada actualmente en la web oficial de Viral Zombie, quienes tengan 14 años o menos deben participar acompañados en todo momento por un adulto responsable, además de presentar la correspondiente autorización. Entre los 15 y los 17 años también es necesaria autorización, mientras que los mayores de edad no necesitan este documento.

Desde la organización también aconsejan acudir con calzado cómodo para correr, llevar agua, teléfono móvil y una linterna, entre otros elementos, además de extremar la precaución durante las persecuciones.

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Aunque el formato habitual de Viral Zombie se desarrolla durante varias horas de la noche —la organización sitúa generalmente sus juegos aproximadamente entre las 23.00 y las 4.00 horas—, el horario concreto debe comprobarse para cada edición, ya que puede variar en función del evento.