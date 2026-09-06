Exposiciones
Nueve artistas exponen su obra pictórica en la sala del museo etnográfico de Jumilla
La muestra 'Haikus ilustrados' explora la sinergia entre la palabra escrita y la imagen a través de la obra de nueve artistas.
Haikus ilustrados es el título de una exposición colectiva que se puede visitar (hasta del domingo, 27 de septiembre) en la sala de exposiciones del museo etnográfico “Jerónimo Molina”.
Una propuesta colaborativa de nueve artistas que deciden poner sus propios textos escritos en común bajo un formato de Kaikus, una sencilla composición japonesa con una estructura de tres versos: dos pentasílabos y uno heptasílabos intercalados.
La exposición centra su atención por cada uno de los textos del compañero va ilustrado con diferentes técnicas gráficas o pictóricas libres, aportando nuevos nuevos sentidos, nuevos perfomativos haciendo que la obra escrita crezca a través de la obra plástica.
Los nombres de los artistas son: Antonia Fernández, Aurora Montoya, Carmen Marcos, Julia Lorenzo, Laly Martínez, Paz Miñano, Cali Gil, Bartolomé Medina y Chus Ortíz.
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