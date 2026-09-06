Nueva cogida en una jornada de tensión en Calasparra: el novillero peruano Joaquín Caro, prendido en plena faena

El novillero peruano Joaquín Caro ha sido prendido este domingo por el tercer novillo de la tarde durante la cuarta novillada de las fiestas de Calasparra. La cogida se ha producido en plena faena de muleta, cuando el diestro intentaba ejecutar un derechazo.

Tras el percance, Caro ha sido trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza, donde está siendo atendido por el equipo quirúrgico del doctor Robles. Por el momento no ha trascendido más información sobre el alcance de sus lesiones.

Momento de la cogida. / Enrique Soler

Un festejo taurino ya marcado por otra cogida en el encierro

La cogida de Joaquín Caro llega en una jornada que ya venía marcada por la tensión en los festejos taurinos de Calasparra. Horas antes, durante el encierro matinal de reses de la ganadería Prieto de la Cal, un joven había resultado herido al intentar escabullirse de una de las reses saltando al callejón.

El encierro, protagonizado por tres novillos-toros que fueron rematando contra el vallado de seguridad y buscando constantemente los pies de los corredores durante los 4 minutos y 23 segundos que duró la carrera, terminó con ese mozo corneado y trasladado a la enfermería de la plaza, donde fue atendido también por el equipo del doctor Robles.

Según el parte médico, sufrió una cornada con tres trayectorias: una ascendente hacia el glúteo que llegó a chocar con el hueso, de 15 centímetros; otra, también de 15 centímetros, que golpeó el fémur; y una tercera, más superficial, de 10 centímetros. Tras una primera intervención en la plaza, fue derivado al Hospital Comarcal del Noroeste.

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Superado ese primer susto, la jornada continuó con la suelta de las reses de Concha y Sierra, sin incidentes.

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