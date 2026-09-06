Finaliza la inspección en 38 colegios de Lorca para prevenir la legionelosis

La concejalía de Sanidad de Lorca ha realizado, a través de una empresa especializa, el mantenimiento higiénico-sanitario de 38 colegios públicos y concertados del municipio, unos trabajos que se encuentran en su fase final, antes del comienzo de las clases, además de 68 fuentes ornamentales, 7 instalaciones deportivas, 4 centros de atención a la infancia y los 3 albergues municipales, así como los aseos de los feriantes del Huerto de la Rueda dentro de los preparativos que se están realizando de cara a la Feria Grande de Lorca.

Las concejalas de Sanidad y Educación del Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz y Rosa María Medina, respectivamente, han informado de los trabajos de prevención y control de legionelosis en los colegios del municipio durante una visita a uno de los centros escolares. Belén Díaz ha señalado que es necesario mantener "un exhaustivo control del sistema de abastecimiento de las instalaciones municipales", especialmente de aquellas "que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en zonas abiertas y de uso colectivo y puedan ser susceptibles de convertirse en focos de propagación de esta enfermedad", ha matizado la concejala.

Las concejalas de Sanidad y Educación visitando un colegio en Lorca. / Ayto. Lorca

La edil de Sanidad ha detallado que en los colegios, las labores de limpieza y desinfección "se llevan a cabo antes del inicio del curso escolar dejando constancia del tratamiento de limpieza-desinfección realizado mediante el correspondiente certificado, que se incluirá en el libro de mantenimiento del centro según el Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL)". Mientras, la toma de muestras para el análisis de la legionella pneumophila "se realiza entre 15 y 30 días después de haber llevado a cabo la limpieza y desinfección de la instalación", explica.

Las tomas se centran en fuentes, espacios deportivos, centros de atención a la infancia y en los aseos de la Feria

Asimismo, ha argumentado que estas labores se encuentran en el marco de la programación establecida en el PPCL con carácter preventivo, pero también cuando se ponga en marcha una instalación por primera vez, tras un parón superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, o cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.

Por otro lado, existe un "Programa de muestreo" en el que se definen parámetros microbiológicos (legionela y aerobios), químicos y físicos (pH, temperatura, turbidez, biocida y hierro total).

En cada toma se recogen muestras de agua "como mínimo" del depósito, del acumulador y del circuito de retorno, así como de cada uno de los puntos terminales identificados, con el objetivo de cumplir "los requisitos sanitarios para prevenir y controlar la legionelosis", expone el Ayuntamiento.

Más tomas de muestreos

La nueva normativa ha supuesto, desde julio de 2024, un número mayor de puntos de muestreo, una frecuencia superior en las instalaciones (de anual pasa a trimestral) así como la inclusión de nuevos parámetros analíticos como el hierro total o aerobios.

Por último, Belén Díaz ha recordado que "la legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que se caracteriza por presentar dos formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o ‘Enfermedad del Legionario’, que se distingue por una neumonía con fiebre alta; o a través de un síndrome febril agudo, no neumónico y de pronóstico leve conocido como ‘Fiebre de Pontiac’".

También añade que "está presente de forma habitual en aguas superficiales de lagos, ríos o estanques pero no produce contagio al beberla, aunque sí se puede contraer debido al mantenimiento inadecuado de las redes de distribución de agua cuyo final sea la instalación de un mecanismo productor de aerosoles puesto que la bacteria se dispersa por el aire, a través de las pequeñas gotas de agua que pueden permanecer suspendidas y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio".