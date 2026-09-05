Molina de Segura cuenta con una nueva escuela infantil con 41 plazas gratuitas para niños de 0-3 años

Molina de Segura estrena curso con una nueva escuela infantil de nueva construcción, ubicada en la urbanización de El Mirador de Agridulce, con 41 plazas de gratuitas de titularidad pública.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, visitaron este viernes el nuevo centro, que abrirá sus puertas la próxima semana.

La inversión total es de más de 736.000, euros, de los que 631.688 han sido financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) Next Generation-EU, y 105.000 euros pertenecen a fondos propios y han sido empleados para realizar obras complementarias de adecuación de exteriores.

La escuela infantil está ubicada en una parcela de 1.147 metros cuadrados, en la urbanización Mirador de Agridulce, junto al Centro Social Municipal, y cuenta con una superficie total construida de 389 metros cuadrados en planta baja. Tiene asimismo tres aulas con aseo; patio para juegos; sala destinada a comedor y usos múltiples; sala de dormitorio; cocina, y zona de administración. En total, habrá un aula de 0-1 años, con capacidad para 8 alumnos; un aula de 1-2 años, con 13 plazas; y un aula de 2-3 años, con 20 alumnos.

El centro llevará el nombre de ‘Martín Álvarez Muelas’, el niño molinense que se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el Glioma Difuso de Tronco Encefálico, un tumor cerebral infantil raro, agresivo e incurable, que provocó su fallecimiento en 2023.

El consejero de Educación destacó “el esfuerzo sin precedentes del Gobierno regional para que cada vez más familias puedan acceder gratis a la educación de 0 a 3 años, y la apuesta por la modernización y creación de nuevas infraestructuras educativas para ofrecer una enseñanza de calidad”.

Más de 9.000 plazas gratuitas 0-3 años

Las nuevas plazas de Molina de Segura se suman a las más de 9.000 plazas gratuitas de 0-3 años que ofrece este curso la Comunidad en colegios públicos, colegios concertados, escuelas municipales de educación infantil y escuelas infantiles privadas.

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“El incremento del número de plazas 0-3 años ha sido histórico”, recordó Marín. En concreto, se ha pasado de 600 plazas en gratuidad que había en el curso 2022-2023 a las más de 9.000 que se ofrecen este curso, con un aumento del 1.400 por ciento.