Despliegue sin precedentes en pos de la seguridad en las ferias Chica y Grande de Lorca

La Junta Local de Seguridad de Lorca se adelantó este año para abordar, por primera vez, no solo el dispositivo especial de seguridad y emergencias con motivo de la Feria de Lorca, sino también el operativo previsto para la Feria Chica, que arranca hoy en el entorno de la Virgen de las Huertas.

El alcalde, Fulgencio Gil, presidió ayer un encuentro en el que participaron los mandos y responsables de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias que integrarán el Plan Especial de Vigilancia, Seguridad y Emergencias de las próximas semanas. El regidor destacó la importancia de la cita para «coordinar y planificar» actuaciones específicas vinculadas a la Feria Chica, antes de abordar el amplio dispositivo de las Fiestas de septiembre.

«Este año damos un paso más en la planificación de la seguridad de nuestras fiestas. Nos anticipamos a los días de mayor afluencia para que todos los servicios estén perfectamente coordinados y podamos actuar con la máxima eficacia ante cualquier situación que pueda producirse; y por primera vez, la Junta Local de Seguridad se adelanta para incorporar también el dispositivo de la Feria Chica, garantizando desde el primer momento la coordinación de todos los medios y cuerpos que van a velar por la seguridad», ahondó.

El alcalde destacó que el dispositivo diseñado por el Ayuntamiento será «el mayor operativo de seguridad puesto en marcha durante el mes de septiembre» para velar por la seguridad, la movilidad y la convivencia cívica en todo el municipio, con cerca de 1.500 servicios durante los próximos días y con más de un centenar de vehículos de seguridad y emergencias. En el operativo participarán efectivos de Policía Local, Nacional y Guardia Civil, además de seguridad privada, Servicio de Emergencias Municipal, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Cruz Roja y 061. A estos medios se sumarán los técnicos del Servicio Eléctrico Municipal, Limusa y Aguas de Lorca.

Con motivo de la Feria Chica, la Policía Local ha programado hasta el miércoles un amplio dispositivo que contempla 260 servicios ordinarios, a los que se suman 39 servicios extraordinarios, 25 de ellos en turno de noche. El principal objetivo será «garantizar la seguridad ciudadana en todos sus ámbitos, así como la protección de peatones y usuarios de las vías».

Durante la Feria de Lorca, los 131 agentes que integran la plantilla de la Policía Local formarán parte del operativo, junto a Policía Nacional y Guardia Civil, compatibilizando el servicio ordinario con los servicios especiales vinculados a los distintos eventos. Además, se emplearán drones con visión nocturna, que permitirán controlar las posibles aglomeraciones, y cámaras de videovigilancia que permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

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