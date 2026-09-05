El Castillo de Pliego reabre al público tras las obras de recuperación de sus murallas y restos arqueológicos

El Castillo de Pliego ha reabierto al público tras las obras de recuperación y puesta en valor del conjunto histórico, una actuación que ha contado con una inversión de dos millones de euros y que permitirá a vecinos y visitantes acceder a este espacio y conocer sus elementos históricos y arqueológicos.

Los trabajos han permitido recuperar niveles históricos y distintos tramos de la muralla, consolidar las estructuras existentes y proteger los restos arqueológicos del conjunto.

La actuación también ha mejorado los recorridos por el recinto y su accesibilidad, además de incorporar elementos de señalización para facilitar la visita y la interpretación de los distintos espacios, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Asimismo, se ha creado una página web y un tour virtual que permitirán acercarse al conjunto histórico y conocer sus características, y se ha instalado un sistema de iluminación como parte de las actuaciones destinadas a mejorar su conservación y puesta en valor.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado durante la inauguración que la apertura del Castillo permitirá que "vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de este espacio único".

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El proyecto ha sido financiado íntegramente con fondos del programa de rehabilitación de Bienes de Interés Cultural con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.