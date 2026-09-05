Patrimonio
El Castillo de Pliego reabre al público tras las obras de recuperación de sus murallas y restos arqueológicos
El recinto histórico ha mejorado su accesibilidad y ha incorporado señalización y un tour virtual para facilitar su visita
E. P.
El Castillo de Pliego ha reabierto al público tras las obras de recuperación y puesta en valor del conjunto histórico, una actuación que ha contado con una inversión de dos millones de euros y que permitirá a vecinos y visitantes acceder a este espacio y conocer sus elementos históricos y arqueológicos.
Los trabajos han permitido recuperar niveles históricos y distintos tramos de la muralla, consolidar las estructuras existentes y proteger los restos arqueológicos del conjunto.
La actuación también ha mejorado los recorridos por el recinto y su accesibilidad, además de incorporar elementos de señalización para facilitar la visita y la interpretación de los distintos espacios, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.
Asimismo, se ha creado una página web y un tour virtual que permitirán acercarse al conjunto histórico y conocer sus características, y se ha instalado un sistema de iluminación como parte de las actuaciones destinadas a mejorar su conservación y puesta en valor.
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado durante la inauguración que la apertura del Castillo permitirá que "vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de este espacio único".
El proyecto ha sido financiado íntegramente con fondos del programa de rehabilitación de Bienes de Interés Cultural con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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