Medidores inteligentes para controlar el aire que se respira en Blanca

El Ayuntamiento de Blanca se ha propuesto mantener a raya las inclemencias medioambientales y, para ello, ha instalado medidores inteligentes que analizan en tiempo real los gases y el polvo fino que enturbie el aire que se respira en el municipio. Lo ha hecho en el marco del proyecto regional SmartRegion, que pretende la agilización y digitalización de este tipo de análisis –siempre bajo las directrices de la OMS– y, además, ha incluido un sensor acústico de alta precisión para «garantizar el descanso vecinal».

Así lo anunciaba el Consistorio este jueves mediante una nota de prensa en la que especificaban que se ha querido proteger, especialmente, a la «población más vulnerable». De este modo, la instalación de los medidores –en las farolas municipales– ha priorizado entornos como la Residencia Virgen de los Dolores y el CEIP Virgen del Pilar; es decir: mayores y pequeños.

El Ayuntamiento destaca que, a diferencia de los analizadores tradicionales de gran tamaño, «estos equipos unifican en un solo dispositivo la monitorización en tiempo real de la calidad del aire y la contaminación acústica, lo que permite un ahorro significativo en tecnología y mantenimiento durante los cinco años de vigencia del servicio».

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Una vez recogidos los datos, toda la información recopilada por las estaciones se integra de forma centralizada en la plataforma regional SmartRegion. «Esta solución facilita una inteligencia ampliada al conectar los datos con el resto de los municipios murcianos, permitiendo una visión global del territorio y una toma de decisiones más precisa y colaborativa», apuntan.