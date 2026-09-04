El Gobierno de Molina de Segura informa de "avances positivos" en el control de los quironómidos de Altorreal

Altorreal es una urbanización de Molina de Segura en la que cada verano tienen un problema recurrente: la aparición de insectos de forma masiva y los malos olores procedentes de la balsa de riego que se utiliza para un campo de Golf que hay en la zona.

Ya en su momento la plataforma de vecinos 'Indignados Altorreal' comentó a esta redacción que, normalmente, tienen que aguantar todo el verano con estos problemas y, tras quejarse, durante los últimos meses del año el Ayuntamiento contrata a una empresa que realiza la limpieza y mitiga el problema durante un tiempo.

El problema es que al no existir un "plan de mantenimiento riguroso", los insectos vuelven a aparecer cada cierto tiempo. Por todo esto, reclamaban más proactividad por parte del Campo de Golf, la Entidad Urbanística y el Ejecutivo local.

"Avances positivos"

El Gobierno local comunicó en una nota de prensa que el seguimiento técnico realizado durante las últimas semanas en la urbanización ha arrojado "los primeros resultados positivos tras las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para combatir la presencia de quironómidos en el entorno de la balsa de riego del Campo de Golf".

Comentan que el informe correspondiente al mes de agosto constata, actualmente, "un nivel bajo de población larvaria" y apunta a "una tendencia descendente en la presencia de ejemplares adultos". Aclaran, en este sentido, que los técnicos mantendrán los muestreos para comprobar la consolidación de esta evolución.

El alcalde, José Ángel Alfonso, fue el encargado de comunicar toda esta información: "Estamos ganando terreno a un problema que los vecinos de Altorreal llevaban sufriendo durante años".

Al respecto de esto, los vecinos de Altorreal indicaron a esta redacción que durante este verano había "una barbaridad de quironómidos" en algunas zonas de la urbanización y que, como varias personas se quejaron, contrataron a una empresa para que se encargara de la limpieza.

Bajo nivel de población larvaria

Desde el 23 de julio los equipos se encuentran llevando a cabo labores de recogida y análisis de sedimentos de la balsa. Los análisis recientes identificaron entre 30 y 40 larvas del género Chironomus (quironómidos) por cada 250 gramos de sedimento. Una cifra que el propio informe califica expresamente como “nivel bajo de población”.

El estudio del Ayuntamiento subraya que existe un bajo nivel de sedimentos o lodos y que estos se encuentran en profundidad, una circunstancia que dificulta el desarrollo de la especie. También se ha detectado una elevada presencia de depredadores naturales de los quironómidos.

Desde el inicio de este nuevo seguimiento, destacan, se están realizando, además, tratamientos con cadencia semanal mediante Bacillus thuringiensis, una materia activa seleccionada por los técnicos atendiendo tanto a la presencia de estos depredadores naturales como al uso para riego del agua de la balsa.

Trabajo colaborativo

Otra de las reclamaciones que se hacían desde la plataforma a las autoridades era una mayor colaboración entre administraciones, así como la clarificación de las competencias exactas para que la Entidad Urbanística, el Ayuntamiento y el campo de Golf puedan determinar correctamente el origen de las plagas.

El Ejecutivo municipal indicó que desde 2025 viene trabajando con estos tres actores para solucionar la problemática. Especificaron que, tras las inspecciones, los análisis y los estudios llevados a cabo en noviembre del año pasado, "se consiguió localizar el principal foco de quironómidos en una zona concreta de la balsa de riego del Campo de Golf, lo que permitió establecer una serie de actuaciones correctoras dirigidas directamente al origen del problema".

Una vez identificada la zona de mayor proliferación, comentan que se mejoraron las condiciones de aireación destinadas a reducir la presencia de fósforo y, por tanto, la fuente de alimento de estos insectos.

Asimismo, se incorporaron larvicidas e inhibidores para los insectos y se instalaron decantadores para evitar arrastres de agua pluviales y limpieza de vegetación susceptible de favorecer su proliferación. Indican que para estos trabajos el alcalde visitó la zona junto al gerente del Club de Golf y la presidenta de la Entidad Urbanística de Altorreal.

"Había que identificar el origen, actuar sobre él y mantener un seguimiento en el tiempo y eso es lo que hemos hecho", ha señalado el alcalde.

Capturas de adultos

También destacan el descenso de la presencia de adultos. Las recogidas se llevan a cabo desde el 24 de julio. Los primeros diez días recogieron, aproximadamente, 172 ejemplares. Dato que contrasta con los 180 que han recogido en los 17 días siguientes. Los últimos siete días que contabiliza el estudio identificaron a 35 individuos adultos.

A partir de estos resultados, el informe técnico señala que todo apunta a una pauta de descenso de la población adulta o de su emergencia con el paso del tiempo, aunque establece expresamente la necesidad de confirmar esta tendencia en los siguientes muestreos.

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José Ángel Alfonso ha destacado que “esto no termina con un informe favorable". Se compromete a "continuar vigilando, midiendo y actuando mientras sea necesario". Considera que "lo importante no es poder decir que se ha hecho algo, sino que los vecinos comprueben en su día a día que el problema disminuye".