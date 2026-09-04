Comienza la demolición de casas en ruina por el control de los empadronamientos en Lorca
"Vamos a actuar sobre aquellos inmuebles que incumplen condiciones mínimas de habitabilidad", afirma el alcalde lorquino Fulgencio Gil Jódar
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, supervisó in situ este jueves el inicio del derribo de un inmueble sita en la calle Abellaneda, en el barrio de San Cristóbal, el primero ejecutado desde la Unidad de Control del Padrón, puesta en marcha en la lucha contra la infravivienda y los fraudes en relación al Padrón.
La declaración de ruina llevaba aparejada la obligación para el titular de proceder a la demolición del edificio ruinoso, pero tras el incumplimiento de la misma el Ayuntamiento inició este procedimiento de ejecución forzosa.
Los trabajos suponen un importe de 2.239 euros, que serán repercutidos al propietario de la edificación afectada
El primer edil ha indicado que «el inmueble, en cuestión, presentaba desde hace años un avanzado estado de deterioro con un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales y, ante el riesgo para las personas y los bienes, los técnicos municipales han aconsejado su completa demolición».
El Ayuntamiento de Lorca, a través del Órgano de Control del Padrón, tuvo conocimiento de esta situación debido a varias denuncias formuladas por vecinos del lugar que alertaban de la presencia de personas en el interior del inmueble algunas noches donde pernoctaban, por lo que para garantizar la seguridad de los ocupantes y vecinos se ha adoptado la decisión de iniciar este expediente y culminarlo lo antes posible.
Se trata de la primera demolición que se lleva a cabo como consecuencia de las actuaciones seguidas desde el Órgano de Control del Padrón, que tiene como prioridad la lucha contra la infravivienda y los fraudes al Padrón Municipal.
Además, Gil Jódar ha informado de que, tras la reunión mantenida con la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) el pasado mes de julio, «la entidad nos traslada que han iniciado las actuaciones necesarias para demoler dos inmuebles de su propiedad situados en la calle Carril de Caldereros, uno de ellos también declarado en estado de ruina técnica, habiendo ya adoptado medidas provisionales para evitar la caída de elementos a la vía pública».
«La mayor parte de este edificio pertenece a la Sareb, por lo que su demolición supondrá además un paso importante para favorecer el futuro desarrollo urbanístico de este entorno», ha trasladado el alcalde lorquino.
«El Ayuntamiento mantiene una vigilancia permanente sobre aquellas edificaciones cuyo estado de conservación pueda representar un riesgo para sus ocupantes o para los vecinos del entorno, reforzando así el compromiso de este equipo de Gobierno con la seguridad, la legalidad urbanística y la protección de las personas, eliminando focos de inseguridad, evitando ocupaciones en inmuebles que presentan un grave deterioro y recuperando espacios para nuestra ciudad», ha concluido el alcalde.
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