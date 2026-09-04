El Ayuntamiento de Lorca concluye los últimos detalles logísticos para la celebración de la Feria Chica

Los concejales de Feria y Fiestas y Parques y Jardines y Servicio Eléctrico del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García y Antonio David Sánchez, han trasladado los detalles del operativo extraordinario llevado a cabo desde sus áreas de cara a la celebración de las Fiestas Patronales en honor a Santa María la Real de las Huertas, con el objetivo de ofrecer toda la cobertura logística necesaria durante estos días, en los que se espera que miles de personas disfruten en las inmediaciones del Santuario Patronal de estas celebraciones de carácter tradicional en nuestra ciudad.

“Antes de nada, queremos agradecer el trabajo conjunto y que se ha desarrollo desde hace meses desde ambas concejalías para activar y ejecutar este engranaje logístico que permite que todo esté a punto de cara a unas fiestas que suponen el ‘pistoletazo de salida’ para un mes cargado de citas en nuestra ciudad”, han indicado los ediles.

La Feria Chica cuenta con un escenario de 12x10 metros, que acogerá distintos espectáculos y conciertos, ubicado en la Plaza del Rey Sabio. / Ayuntamiento de Lorca

Con respecto al dispositivo logístico, la Feria Chica cuenta con un escenario de 12x10 metros, que acogerá distintos espectáculos y conciertos, ubicado en la Plaza del Rey Sabio, donde -además- se colocarán multitud de sillas para que los asistentes puedan disfrutar cómodamente de algunas de las representaciones. Este espacio cuenta también con equipos audiovisuales, de iluminación y sonido, adaptados al ‘rider’ técnico de los artistas. También habrá camerinos y una valla anti avalancha en los conciertos más destacados: Apache y Merche, que tendrán lugar el 4 y 5 de septiembre, respectivamente.

Se contará también con numerosos puestos de artesanía las típicas casetas de productos tradicionales; y, como novedad, se ha sumado este año un joven empresario con una nueva caseta de turrón.

Para los más pequeños, en la calle Padre Isidro Ruiz, más conocido como Puente La Pía, se montará más de una decena de atracciones: camas elásticas, coches de choque, carruseles, pista americana, jumping, globo, coches infantiles, además de tómbolas, puestos de comida rápida, gofres y churros con chocolate.

Se han instalado aseos químicos, incluido uno para personas con movilidad reducida y, repartidas por toda la zona, tomas de agua provisionales.

Desde el servicio de Parques y Jardines se ha realizado una revisión completa del arbolado, llevando a cabo los trabajos de poda y mantenimiento necesarios, además de comprobar el buen estado de las zonas ajardinadas con el fin de que todo el entorno presente su mejor imagen durante estos días.

También se han revisado las fuentes de la zona, comprobando su correcto funcionamiento y realizando los correspondientes controles y análisis del agua, garantizando que todos los parámetros se encuentren en perfecto estado para tranquilidad de vecinos y visitantes.

Dentro del acondicionamiento de toda la zona y los distintos espacios limítrofes, destaca la limpieza integral del solar donde se realiza el tradicional concurso de migas.

Además, mencionar la implementación de un plan específico de autoprotección dirigido a la prevención y actuación en caso de emergencia para proteger a las personas, también en caso de evacuación.

Se contará, además, con un ‘Punto Seguro’, un espacio con personal especializado capacitado y con experiencia en asistencia y prevención de violencia sexual, que no sólo ofrecerá información, sino también apoyo y una respuesta directa a las personas que puedan estar en situación de riesgo, y financiado por el Pacto de Estado.

Cabe recordar que por parte de Limusa se desplegará un operativo especial con más de un centenar de trabajadores y 220 horas extraordinarias de limpieza y recogida de residuos; reforzando especialmente la limpieza al término de las actividades y, como novedad, con un retén preparado para actuar de manera inmediata, durante todas las jornadas; incorporando 34 contenedores adicionales.

En definitiva, servicios todos ellos adicionales, que suponen un esfuerzo importante de planificación previa y de ejecución, sobre todo, por parte de los funcionarios, técnicos y operarios para responder al incremento de actividad que generan estos días.

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“Desde aquí animamos e invitamos a todos los lorquinos y visitantes a que asistan a las Fiestas Patronales en honor a Santa María la Real de las Huertas y disfruten de nuestras tradiciones y costumbres. Con la Feria Chica arranca un septiembre repleto de actividades que continuarán proyectándonos como un referente regional de ocio, cultura y gastronomía”, han concluido ambos ediles.