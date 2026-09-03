Retiran 400 toneladas de restos de maleza de la rambla de Biznaga

La limpieza de la trama urbana de los cauces del río Guadalentín y ramblas del municipio está en su recta final. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante la visita de supervisión al lecho de la Rambla de Biznaga, en Campillo, de donde se han retirado cerca de 400 toneladas de sedimentos, maleza y vegetación.

Este enclave se incluye en una planificación desarrollada por la Concejalía de Pedanías, en la que ha participado también el Área de Desarrollo Local, y que atiende a esas zonas de mayor riesgo dentro de los tramos urbanos de cauces de ramblas y tramo urbano del río Guadalentín, unas tareas que comenzaron en julio y que se han estado desarrollando estos meses estivales para la puesta a punto de cara a las posibles DANA´s de los próximos meses.

«La batería de actuaciones está casi finalizada, queda algún tramo que concluirá esta semana, pero de poca importancia en alguna rambla, y únicamente estética. Por ejemplo, los operarios han trabajado en la Rambla de Las Chatas, de Las Señoritas, de la Rambla de Biznaga, del Río Guadalentín o el Canal de Bujercal, entre otros muchos enclaves a lo largo y ancho de todo el término municipal».

«El objetivo de todas estas tareas es reforzar la seguridad ante posibles riadas e incluyen la utilización de medios manuales y mecánicos de tracción, con máquinas retrogiratorias con cadenas, que son más potentes, además de palas cargadoras, trailers y camiones tipo centauro. La densa masa vegetal, maleza y residuos se extiende por los cauces, pudiendo generar embudos ante fuertes lluvias, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos. Por eso, estos trabajos son una prioridad para el Ayuntamiento de Lorca, porque aquí sabemos de lo que estamos hablando», ha explicado Gil Jódar.

El primer edil ha subrayado la importancia de estas intervenciones, puesto que «la retirada de vegetación excesiva garantiza un flujo de agua sin obstáculos y elimina focos de plagas que afectan a las zonas colindantes, mejorando también la salubridad para todos los lorquinos. Hablamos de troncos, ramas, maleza, cañas, restos de residuos, sedimentos, etc., contribuyendo, además, al cuidado medioambiental en el espacio».

Además, cabe destacar todo el trabajo de desbroce de este verano, que tuvieron que retrasarse para esperar que se secara la maleza, mediante la limpieza de cientos de kilómetros de cunetas y márgenes de carreteras y caminos, carriles bici, aceras y núcleos rurales distribuidos por todo el término municipal.

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Una vez concluya la limpieza de los cauces de ramblas y ríos, que será en breve, se procederá a un tratamiento de fumigación. «Se van a iniciar tareas de fumigación para evitar que se vuelvan a cubrir con esa masa espesa de vegetación. Esperamos comenzar el tratamiento en las próximas semanas».