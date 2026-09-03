El Museo Azul expone ‘El bordado popular. Legado de generaciones’

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, junto al presidente de la Hermandad de Labradores Paso Azul, Miguel Angel Peña, presentaron ayer la exposición ‘El bordado popular, Legado de generaciones’. El Museo Azul de la Semana Santa (MASS) retoma con fuerza este mes de septiembre con esta nueva exposición, que reivindica el valor histórico, artístico y cultural del bordado popular lorquino y rinde homenaje a las mujeres que, generación tras generación, han mantenido viva esta técnica tradicional que la Hermandad de Labradores, Paso Azul continúa utilizando como metodología insustituible en sus talleres para la realización de sus bordados.

Según ha trasladado el edil, «la exposición abrirá sus puertas el próximo 11 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre de 2026, reuniendo, por primera vez, un amplio conjunto de piezas textiles procedentes de hogares lorquinos, colecciones particulares e instituciones civiles y religiosas».

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‘El bordado popular. Legado de generaciones’ propone un recorrido por la evolución del bordado popular lorquino, entendido no solo como una manifestación artesanal, sino como un auténtico lenguaje visual cargado de simbolismo, transmitido de generación en generación donde el visitante podrá contemplar una amplia variedad de piezas, entre ellas refajos tradicionales, manteletas, mantoncillos, delantales, colchas de lana, sábanas y ropa de hogar, paños litúrgicos y mantos de imágenes religiosas. n