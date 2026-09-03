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Muere un moticiclista en Lorquí tras chocar contra un coche en la vía de servicio

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 122 de la MU-32

Ambulancias en la puerta de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Ambulancias en la puerta de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. / L. O.

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José Arrondo

Una persona ha fallecido tras tener un accidente de tráfico con un coche en la MU-32 a la altura de Lorquí. El 112 informó mediante sus canales oficiales, que el hombre de 45 años estaba inconsciente sobre la carretera y presentaba heridas de gravedad tras el golpe.

Aclaran que el siniestro se desarrolló en el kilómetro 122 de la vía de servicio de la mencionada carretera. Pese al fallecimiento del motociclista, los ocupantes del turismo resultaron ilesos.

El servicio de emergencias indicó que, pese a los intentos de los especialistas que se desplazaron hasta el lugar, fue imposible salvar al herido. El suceso tuvo lugar esta mañana, puesto que el 112 aclara que recibieron las primeras llamadas que informaban al respecto sobre las 8.49 horas.

Hasta el lugar se desplazaron varios patrullas de la Guardia Civil y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061

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