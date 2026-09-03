En la Isla del Fraile pudo haber un monasterio de época tardorromana

La posibilidad de que la Isla del Fraile, en Águilas, albergara un monasterio durante la Antigüedad tardía es una de las hipótesis sobre las que trabajan los investigadores. Esta posibilidad se sustenta tanto en las numerosas estructuras localizadas como en el carácter especialmente aislado y de difícil acceso del enclave.

Esta línea de investigación se ha ampliado durante la séptima campaña de excavaciones arqueológicas en el islote aguileño, que continúa aportando numerosos datos sobre las distintas etapas de su historia.

La nueva campaña, desarrollada durante las últimas dos semanas, vuelve a estar dirigida por el arqueólogo municipal y director del Museo Arqueológico de Águilas, Juan de Dios Hernández García, junto al investigador del Instituto de Historia del CSIC Alejandro Quevedo.

Durante una visita a los trabajos arqueológicos, ambos explicaron que «cada campaña permite avanzar en el conocimiento de las distintas etapas de ocupación de la isla». En esta ocasión, los trabajos «han permitido certificar la presencia bizantina del siglo VI, correspondiente al periodo de Justiniano», detallaron los directores de la campaña.

En relación con la ocupación del islote en época tardía, los investigadores consideran especialmente interesante la posibilidad de que la isla tuviera una función monástica. La hipótesis parte de la existencia de numerosas estructuras y del carácter singular del asentamiento.

Según explicaron, «resulta llamativo que un lugar tan aislado y de difícil acceso fuese ocupado durante este periodo, lo que podría responder a una finalidad extraordinaria, como la instalación de una comunidad monástica».

El siguiente paso será poner en común estas investigaciones con especialistas internacionales para reforzar esta línea de estudio. El proyecto mantiene una colaboración con la Universidad de Hamburgo y está prevista para el mes de noviembre una reunión científica dedicada al monacato insular.

En ella participarán investigadores procedentes de distintos países, entre ellos Grecia, Croacia e Irlanda, con el objetivo de comparar la Isla del Fraile con otros enclaves insulares similares y comprobar hasta qué punto encaja en este modelo de ocupación.

Otra de las grandes novedades de esta campaña es el avance en la identificación de una potente estructura defensiva de época romana, cuya cronología podría situarse en el siglo I antes de Cristo. Los trabajos han permitido documentar un gran circuito defensivo que rodearía la parte inferior de la isla, con estructuras de gran entidad y muros que superan los tres metros de espesor en algunos puntos.

Los investigadores consideran que la magnitud de la construcción podría estar relacionada con una intervención de carácter militar y apuntan «a la posibilidad de que se trate de una fortificación vinculada al contexto de las guerras civiles romanas entre los partidarios de Pompeyo y César».

Los arqueólogos mantienen esta interpretación como una hipótesis de trabajo, ya que uno de los principales retos sigue siendo establecer con precisión la cronología de unas estructuras que pudieron tener una ocupación relativamente breve.

Los trabajos de investigación están permitiendo reconstruir un panorama cronológico mucho más amplio de lo que inicialmente podía pensarse. A las ocupaciones romana y bizantina se suman evidencias de presencia islámica medieval, con estructuras que inicialmente se habían relacionado con los siglos XII y XIII y que ahora podrían remontarse incluso al siglo XI.

Durante esta campaña también se ha podido documentar una importante ocupación en los siglos IV y V, un periodo en el que la isla aparece llena de estructuras y materiales que permiten profundizar tanto en su función como en las actividades que se desarrollaron en ella.

Uno de los aspectos más destacados de las excavaciones arqueológicas en el islote es la conservación de determinados niveles de destrucción, que han permitido encontrar materiales prácticamente en su posición original. Entre ellos aparecen numerosas ánforas y recipientes destinados al transporte de alimentos, algunos de los cuales conservan incluso restos de su contenido original.

Los investigadores han encontrado, por ejemplo, escamas de pescado relacionadas con productos elaborados a partir de pescado salado.

La secuencia histórica del enclave llega hasta época contemporánea. Durante los siglos XIX y XX se construyeron caminos y acondicionamientos para facilitar el acceso al aljibe y garantizar el abastecimiento de agua desde las viviendas, casas y otras instalaciones existentes en la isla.

En esta séptima campaña se ha contado con la participación de 15 estudiantes procedentes de distintas universidades españolas y extranjeras, entre ellas Oxford, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Murcia, la UNED y la Universidad de Granada.

El investigador Alejandro Quevedo destacó la importancia de estas campañas para «la formación de los futuros arqueólogos» y explicó que «los reducidos periodos de trabajo de campo permiten dedicar el resto del año al estudio, análisis y procesamiento de toda la información obtenida».

De hecho, la actividad científica vinculada al proyecto continúa durante los meses posteriores a las excavaciones, mediante análisis y estudios que permiten interpretar los materiales y las estructuras descubiertos y compararlos con otros yacimientos del Mediterráneo.

En la visita a los trabajos arqueológicos también participó el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, quien puso en valor el trabajo «desarrollado por los investigadores» y agradeció «la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Murcia y el CSIC, así como la labor de Juan de Dios Hernández y Alejandro Quevedo».

El alcalde destacó que «los trabajos desarrollados año tras año están permitiendo conocer con mayor profundidad la importancia que tuvo la Isla del Fraile en diferentes momentos de la historia» y, al mismo tiempo, «poner de manifiesto el enorme potencial arqueológico de Águilas dentro del patrimonio histórico de la Región de Murcia».

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La séptima campaña vuelve así a confirmar la riqueza arqueológica de un enclave que, lejos de responder a una única etapa histórica, conserva huellas de ocupación a lo largo de varios siglos y abre nuevas preguntas sobre las diferentes funciones que pudo desempeñar, entre ellas la posibilidad de que durante la Antigüedad tardía albergara una comunidad monástica.