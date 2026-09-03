Caravaca oferta más de 700 plazas en sus actividades deportivas para adultos y mayores durante el curso 2026/27

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz pone en marcha el próximo 15 de septiembre el programa municipal de actividades deportivas dirigidas a la población adulta, una propuesta que durante el curso 2026/2027 oferta más de 700 plazas en las modalidades de Gimnasia de Mantenimiento, Pilates y Gerontogimnasia.

La programación ha sido presentada por el concejal de Deportes, José Fernández, junto al responsable técnico del área, Pedro Antonio Abril, quienes han destacado el carácter descentralizado de una oferta que permite practicar actividad física de forma regular tanto en el casco urbano como en nueve pedanías del municipio: Archivel, Navares, Singla, Caneja, Barranda, La Almudema, La Encarnación, El Moralejo y Los Royos.

Las actividades dirigidas para adultos, Gimnasia de Mantenimiento y Pilates, cuentan con dos sesiones semanales, mientras que la Gerontogimnasia ofrece tres sesiones por semana

Las actividades dirigidas para adultos, Gimnasia de Mantenimiento y Pilates, cuentan con dos sesiones semanales, mientras que la Gerontogimnasia ofrece tres sesiones por semana, adaptadas a las necesidades de las personas mayores. En todos los casos, la programación se prolongará hasta el mes de junio.

El concejal de Deportes, José Fernández, ha señalado que “desde el Ayuntamiento queremos que la práctica deportiva forme parte de la vida cotidiana de los caravaqueños y caravaqueñas, independientemente de su edad o del lugar del municipio en el que residan”. En este sentido, ha destacado “la fuerte apuesta que realiza el Ayuntamiento para mantener una programación estable y accesible durante todo el curso, acercándola también a las pedanías”.

Fernández Tudela ha subrayado, asimismo, que estas actividades “van mucho más allá de la práctica de ejercicio físico”, ya que “favorecen la adquisición de hábitos saludables, ayudan a combatir el sedentarismo y generan espacios de encuentro y relación entre las personas”. “Especialmente en el caso de nuestros mayores, la actividad física regular es también una herramienta para favorecer su autonomía, bienestar y calidad de vida”, ha añadido.

Actividad física, salud y convivencia

El concejal de Deportes, José Fernández, junto al responsable del área, Pedro Antonio López / Enrique Soler

La programación municipal combina las sesiones deportivas semanales con distintas jornadas de convivencia y actividades complementarias que se desarrollarán a lo largo del curso, entre ellas iniciativas como el Día del Balneario o el Día del Senderismo.

El programa busca promover no solo los beneficios físicos asociados al ejercicio, sino también el ocio activo, la sociabilidad y la creación de rutinas saludables

De esta forma, el programa busca promover no solo los beneficios físicos asociados al ejercicio, sino también el ocio activo, la sociabilidad y la creación de rutinas saludables, contribuyendo al bienestar integral de las personas participantes.

Inscripciones desde el 8 de septiembre

DEPORTE MUNICIPAL ADULTOS / La Opinión

Las inscripciones se abren el próximo martes, 8 de septiembre, y podrán realizarse tanto online, a través de la plataforma de gestión deportiva municipal www.sporttia.com ⁠�, como de forma presencial en las oficinas de la Concejalía de Deportes, ubicadas en el Pabellón Juan Antonio Corbalán.

El plazo de inscripción comienza el 8 de septiembre y se realizará de forma escalonada según la actividad

El plazo de inscripción para Pilates comienza el 8 de septiembre; para Gimnasia de Mantenimiento, el 9 de septiembre; y para Gerontogimnasia, el 10 de septiembre, en todos los casos hasta completar las plazas disponibles. El precio general de las actividades es de 10 euros al mes, mientras que la tarifa para Gerontogimnasia es de 7,10 euros mensuales.

Con esta programación, la Concejalía de Deportes continúa reforzando una oferta deportiva municipal dirigida a diferentes edades y perfiles, con especial atención a la promoción de hábitos de vida activos, la prevención del sedentarismo y el envejecimiento activo, y con el objetivo de facilitar el acceso a la actividad física en todo el término municipal.