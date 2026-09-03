El Año Jubilar Sanjuanista inspira las celebraciones del Quinario de la Exaltación de la Vera Cruz de Caravaca

A la figura de San Juan de la Cruz, su obra, su espiritualidad y su vinculación con Caravaca, estará dedicado el Quinario de la Exaltación de la Cruz de este año. La celebración del Año Jubilar Sanjuanista motivó que fuera esta efeméride, la del III Centenario de su canonización y el primero de su proclamación como Doctor de la Iglesia, la que inspirase las actividades que se desarrollarán en la basílica del 10 al 14 de septiembre.

La presentación del cartel y el programa del Quinario tuvo lugar en la Casa de la Cruz y en el acto participaron el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López; el rector de la basílica, Tomás Álvarez; el vicario episcopal de la zona, David Martínez; y el alcalde, José Francisco García.

“Con la inauguración de la Casa Museo de San Juan de la Cruz se abrió el programa de actos con los que la Diócesis de Cartagena se unía a este Jubileo y al dedicar el Quinario al místico carmelita, continuamos en la línea abierta por el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor Lorca Planes, durante la inauguración”, comentó López.

Desde la Cofradía de la Vera Cruz, se ha tenido en cuenta el lema del Año Jubilar Sanjuanista, “La esperanza tanto alcanza cuanto espera”, una frase tomada de un poema del místico carmelita

Desde la Cofradía de la Vera Cruz, se ha tenido en cuenta el lema del Año Jubilar Sanjuanista, “La esperanza tanto alcanza cuanto espera”, una frase tomada de un poema del místico carmelita que refleja su espíritu inquieto, ya que él entendió la esperanza como un dinamismo activo y confiado, no como espera pasiva. “Este lema establece un puente espiritual entre la celebración del Quinario de 2025, que coincidió con la celebración del Año Jubilar de la Esperanza, y este nuevo tiempo de gracia en el que desde el Carmelo se ofrece a la Iglesia y al mundo una palabra de aliento y de confianza en medio de un tiempo marcado por la incertidumbre y el cansancio”, comentaron desde la institución religiosa.

Año Jubilar

Presentación del Quinario de la Vera Cruz / La Opinión

La celebración del Año Jubilar Sanjuanista tiene un especial significado en tres diócesis españolas: Ávila, Jaén y Segovia. Desde la Cofradía se ha pretendido que las tres estén representadas durante el Quinario, así como un predicador que representase a los carmelitas. El padre Eduardo Sanz de Miguel, que fue prior del convento caravaqueño durante su restauración, iniciará las celebraciones la tarde del jueves, 10 de septiembre.

La diócesis de Jaén estará representada por Bartolomé López, vicario episcopal de Úbeda, Baeza y Cazorla. De Ávila se cuenta con el sacerdote Jesús Morán, Co-Presidente del Movimiento de los Focolares desde 2014 hasta la primavera de este año, nacido en la localidad abulense de Navalperales de Pinares. La eucaristía dedicada a los enfermos e impedidos, con una importante participación de la Hospitalidad de Lourdes y de la Residencia del Camino de Mayrena, estará presidida por el rector de la basílica, Tomás Álvarez, y la colecta se destinará a la Fundación Jesús Abandonado. La diócesis de Segovia estará representada por el vicario de Evangelización, Fernando Mateo.

El obispo de la diócesis de Cartagena, Lorca Planes, presidirá la ceremonia de la Festividad de la Exaltación de la Vera Cruz

El obispo de la diócesis de Cartagena, Lorca Planes, presidirá la ceremonia de la Festividad de la Exaltación de la Vera Cruz que finalizará con la procesión alrededor de la muralla y la bendición de la ciudad desde las almenas del castillo.

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El hermano mayor también destacó que “hay otra efeméride muy importante a celebrar este año porque se cumplen 450 años de la fundación del convento de las Madres Carmelitas por Santa Teresa de Jesús; fue precisamente la santa abulense la que pidió y animó a su compañero en la renovación del Carmelo Descalzo a venir a Caravaca para atender a las monjas en su ‘palomarcico’. Ella empujó a San Juan de la Cruz para que nuestra ciudad contase con dos fundaciones directas de los grandes místicos del Carmelo, circunstancia que únicamente compartimos con Segovia”.