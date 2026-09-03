Actividades
El 7 de septiembre abre el plazo para solicitar plaza en los Cursos y Talleres de Molina de Segura: consúltalos
Las clases comenzarán el 13 de octubre y se extenderán hasta el 24 de junio de 2027
Septiembre es uno de los meses 'encrucijada' que tienen lugar a lo largo del año. Se trata de esos momentos que suponen el final de alguna etapa y que, psicológicamente, son una oportunidad para modificar comportamientos e iniciar ciclos.
En este sentido, tanto los centros educativos como las administraciones organizan programas formativos para satisfacer la necesidad de explorar nuevos caminos que habitualmente tienen las personas por estas fechas.
El Ayuntamiento de Molina de Segura indicó en una nota de prensa que el plazo para solicitar la inscripción se abrirá el próximo lunes 7 de septiembre y permanecerá hasta el 22. Asimismo, las solicitudes se deben enviar a la web municipal del Ejecutivo local: cultura.molinadesegura.es/cursos-y-talleres/.
También podrá realizarse la solicitud de forma presencial en la Concejalía de Cultura (en el MUDEM) los días 16, 17 y 18 de septiembre en horarios de 10.00 a 14.00.
El precio de cada taller es de 96 euros. No obstante el Ejecutivo municipal recuerda que existen bonificaciones para demandantes de empleo de larga duración pensionistas y familias numerosas. Recomiendan visitar la web del Ayuntamiento o la Concejalía de Cultura para conocer todo sobre los pagos, bonificaciones, plazos y locales.
Por otra parte, cabe destacar que el inicio de las clases se producirá el próximo 13 de octubre y finalizarán el 24 de junio de 2027. En total se impartirán dieciséis cursos y talleres de las siguientes materias: restauración de muebles, decoración de muebles reciclados, fotografía, diversas modalidades de pintura, dibujo y pintura infantil, bordado tradicional y de lujo, yoga y taichí. El caso de los muebles, según destacan, es la gran novedad con respecto a otros años y se produce por "la gran demanda de años precedentes".
Cursos y talleres
Asimismo, el Gobierno municipal especificó todos los cursos y talleres que se impartirán con sus horarios, sede, el número de plazas disponibles, el profesor a cargo y una breve descripción. A continuación toda la información:
- Restauración de muebles: lunes de 17.00 a 20.00 horas en Fátima. Cuenta con 12 plazas y consiste en la "recuperación y puesta en valor del mueble antiguo y moderno mediante el aprendizaje de las técnicas de restauración y decoración".
- Restauración de muebles: martes de 17.00 a 20.00 horas en Fátima. Cuenta con 12 plazas y consiste en la "recuperación y puesta en valor del mueble antiguo y moderno mediante el aprendizaje de las técnicas de restauración y decoración".
- Restauración de muebles: miércoles de 17.00 a 20.00 horas en Fátima. Cuenta con 12 plazas y consiste en la "recuperación y puesta en valor del mueble antiguo y moderno mediante el aprendizaje de las técnicas de restauración y decoración".
- Decoración de muebles reciclados: jueves de 17.00 a 20.00 horas en Fátima. Cuenta con 12 plazas y consiste en el "aprendizaje del arte de la decoración de muebles a partir de modelos sencillos y muebles reciclados".
- Fotografía: martes y jueves de 19.30 a 21.00 horas en la Sala Multiusos MUDEM. Cuenta con 12 plazas y es un "curso básico de fotografía, con clases teóricas y prácticas. Conocimiento y manejo de la cámara digital y del teléfono móvil. Iniciación a la edición de imágenes".
- Pintura y dibujo: lunes, de 17.00 a 20.00 horas en El jardín. Ofrece 12 plazas y pretende ayudar con la iniciación al dibujo: encaje y proporción de la figura. Técnicas de pintura con acrílico y óleo e iniciación a la acuarela.
- Taller de acuarela: martes, de 17.30 a 20.30 horas en El Jardín. Hay 12 plazas disponibles. Lo describen como un curso de "técnica específica para pintar con acuarelas; niveles de transparencia -cantidad de agua/pigmento-, pulso y precisión sobre el pincel. Inicio a la acuarela botánica y al paisaje".
- Pintura con técnicas mixtas: miércoles de 17.00 a 20.00 en El Jardín. Ofrece 12 plazas y se centrará en el uso de distintos materiales para lograr una mayor sensación visual y riqueza de texturas.
- Pinutra y dibujo infantil: martes y jueves de 16.00 a 17.30 horas en El Jardín. Tiene también doce plazas y se pone el objetivo de iniciar en la pintura y el dibujo a los niños de 8 a 15 años con acrílico y óleo.
- Bordado tradicional y de lujo: miércoles de 17.00 a 20.00 en el edficio El Retén. Ofrece 12 plazas. Lo describen como: "El bordado regional en todas sus variedades. Conocer los distintos tipos de tejidos usados. El bordado regional en su modalidad de lujo: trabajo con lentejuelas, pedrería, canutillo, hilo de oro, etc… Iniciación al bordado religioso con seda y oro".
- Yoga: lunes y miércoles de 11.15 a 12.45 horas en CS La Ribera. Hay 16 plazas. El curso ofrece "conocimiento y técnica de control de la respiración. La relajación. Las asanas. La meditación".
- Yoga: lunes y miércoles de 19.00 a 20.30 horas en CS La Ribera. Hay 16 plazas. El curso ofrece "conocimiento y técnica de control de la respiración. La relajación. Las asanas. La meditación".
- Yoga: lunes y miércoles de 9.20 a 10.50 horas en CS La Ribera. Hay 16 plazas. El curso ofrece "conocimiento y técnica de control de la respiración. La relajación. Las asanas. La meditación".
- Yoga: lunes y miércoles de 17.00 a 18.30 horas en CS La Ribera. Hay 16 plazas. El curso ofrece "conocimiento y técnica de control de la respiración. La relajación. Las asanas. La meditación".
- Taichí al aire libre: lunes y miércoles de 18.30 a 20.00 horas en El Jardín. Hay 16 plazas. Explora "Programas con formas básicas. Trabajos con abanico y espada de taichí. Técnicas respiratorias Chi Kung".
- Taichí al aire libre: martes y jueves de 9.30 a 11.00 horas en El Jardín. Hay 16 plazas. Explora "Programas con formas básicas. Trabajos con abanico y espada de taichí. Técnicas respiratorias Chi Kung".
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