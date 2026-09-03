El 7 de septiembre abre el plazo para solicitar plaza en los Cursos y Talleres de Molina de Segura: consúltalos

Septiembre es uno de los meses 'encrucijada' que tienen lugar a lo largo del año. Se trata de esos momentos que suponen el final de alguna etapa y que, psicológicamente, son una oportunidad para modificar comportamientos e iniciar ciclos.

En este sentido, tanto los centros educativos como las administraciones organizan programas formativos para satisfacer la necesidad de explorar nuevos caminos que habitualmente tienen las personas por estas fechas.

El Ayuntamiento de Molina de Segura indicó en una nota de prensa que el plazo para solicitar la inscripción se abrirá el próximo lunes 7 de septiembre y permanecerá hasta el 22. Asimismo, las solicitudes se deben enviar a la web municipal del Ejecutivo local: cultura.molinadesegura.es/cursos-y-talleres/.

También podrá realizarse la solicitud de forma presencial en la Concejalía de Cultura (en el MUDEM) los días 16, 17 y 18 de septiembre en horarios de 10.00 a 14.00.

El precio de cada taller es de 96 euros. No obstante el Ejecutivo municipal recuerda que existen bonificaciones para demandantes de empleo de larga duración pensionistas y familias numerosas. Recomiendan visitar la web del Ayuntamiento o la Concejalía de Cultura para conocer todo sobre los pagos, bonificaciones, plazos y locales.

Por otra parte, cabe destacar que el inicio de las clases se producirá el próximo 13 de octubre y finalizarán el 24 de junio de 2027. En total se impartirán dieciséis cursos y talleres de las siguientes materias: restauración de muebles, decoración de muebles reciclados, fotografía, diversas modalidades de pintura, dibujo y pintura infantil, bordado tradicional y de lujo, yoga y taichí. El caso de los muebles, según destacan, es la gran novedad con respecto a otros años y se produce por "la gran demanda de años precedentes".

Cursos y talleres

Asimismo, el Gobierno municipal especificó todos los cursos y talleres que se impartirán con sus horarios, sede, el número de plazas disponibles, el profesor a cargo y una breve descripción. A continuación toda la información:

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