Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis CeutaEdificio TelefónicaCarnaval de ÁguilasBajada de la FuensantaFeria de Murcia
instagramlinkedin

Policía Local

La Policía Local de Bullas incorpora dos nuevos vehículos SUV 4x4 para reforzar el servicio a la ciudadanía

La adquisición de estos vehículos, realizada mediante la modalidad de renting, permite disponer de una flota más moderna, versátil y adaptada a las necesidades del servicio policial

Nuevos vehículos para la Policía Local de Bullas

Nuevos vehículos para la Policía Local de Bullas / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Enrique Soler

Enrique Soler

Bullas

El Ayuntamiento de Bullas continúa avanzando en la renovación y modernización de los medios materiales de la Policía Local para mejorar la seguridad y la atención a los vecinos del municipio.

La Policía Local de Bullas cuenta ya con dos nuevos vehículos SUV 4x4, incorporados a su flota con el objetivo de reforzar y mejorar los medios disponibles para el desarrollo de sus funciones.

Los nuevos SUV facilitarán los desplazamientos y las labores de vigilancia

La adquisición de estos vehículos, realizada mediante la modalidad de renting, permite disponer de una flota más moderna, versátil y adaptada a las necesidades del servicio policial. Los nuevos SUV facilitarán los desplazamientos y las labores de vigilancia, prevención, regulación del tráfico y seguridad ciudadana, tanto en el casco urbano como en el conjunto del término municipal.

Los vehículos han sido adaptados específicamente para el servicio de Policía Local y cuentan con la señalización y el equipamiento necesario para que los agentes puedan desarrollar su trabajo con mayores garantías, seguridad y eficacia.

Renovación del parque móvil

El jefe de la Policía Local junto con el concejal de Seguridad

El jefe de la Policía Local junto con el concejal de Seguridad / La Opinión

Esta renovación del parque móvil se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Bullas con la modernización de la Policía Local, dotando a la plantilla de recursos adecuados para responder de manera eficaz a las necesidades de una ciudadanía que demanda unos servicios públicos cada vez más preparados, próximos y eficientes.

El Ayuntamiento destaca la importancia de la formación y especialización continua de los agentes

Junto a la mejora de los medios materiales, el Ayuntamiento destaca la importancia de la formación y especialización continua de los agentes, un aspecto fundamental para garantizar una actuación profesional y cercana. En este sentido, la Policía Local desarrolla también una importante labor preventiva y educativa, con iniciativas como las jornadas de Educación Vial que se llevan a cabo en los centros educativos del municipio.

Los nuevos vehículos fueron recepcionados por el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Manuel Guirado, y el jefe de la Policía Local de Bullas, Tomás García, quienes destacaron la importancia de seguir mejorando los recursos destinados al servicio policial y a la seguridad de la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Bullas reafirma su apuesta por una Policía Local moderna, equipada y preparada, capaz de ofrecer un servicio eficaz, cercano y adaptado a las necesidades del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
  2. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  3. Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
  4. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  5. Una embarcación con medio centenar de personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena
  6. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  7. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  8. Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia

Tres guardias civiles heridos durante la intercepción de una lancha en Cabo Cope

Tres guardias civiles heridos durante la intercepción de una lancha en Cabo Cope

La Policía Local de Bullas incorpora dos nuevos vehículos SUV 4x4 para reforzar el servicio a la ciudadanía

La Policía Local de Bullas incorpora dos nuevos vehículos SUV 4x4 para reforzar el servicio a la ciudadanía

El Carnaval de Águilas 2027 ya tiene fecha de inicio: consulta la programación de actividades

El Carnaval de Águilas 2027 ya tiene fecha de inicio: consulta la programación de actividades

Caravaca pone en valor el Barranco del Gredero, uno de los cinco monumentos naturales de la Región y enclave de la Capa Negra

Caravaca pone en valor el Barranco del Gredero, uno de los cinco monumentos naturales de la Región y enclave de la Capa Negra

La Comunidad avanza en las obras para eliminar un tramo de alta concentración de accidentes en la carretera que une Moratalla con Caravaca

La Comunidad avanza en las obras para eliminar un tramo de alta concentración de accidentes en la carretera que une Moratalla con Caravaca

Atraca una gasolinera de Mula tras salir de la cárcel por un robo similar y acaba detenido en Albudeite

Atraca una gasolinera de Mula tras salir de la cárcel por un robo similar y acaba detenido en Albudeite

¡Promoción de septiembre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

¡Promoción de septiembre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

La figura de El Cabrero ilumina el Festival Flamenco ‘Ciudad del Sol’ de Lorca

La figura de El Cabrero ilumina el Festival Flamenco ‘Ciudad del Sol’ de Lorca
Tracking Pixel Contents