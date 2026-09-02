La Policía Local de Bullas incorpora dos nuevos vehículos SUV 4x4 para reforzar el servicio a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Bullas continúa avanzando en la renovación y modernización de los medios materiales de la Policía Local para mejorar la seguridad y la atención a los vecinos del municipio.

La Policía Local de Bullas cuenta ya con dos nuevos vehículos SUV 4x4, incorporados a su flota con el objetivo de reforzar y mejorar los medios disponibles para el desarrollo de sus funciones.

Los nuevos SUV facilitarán los desplazamientos y las labores de vigilancia

La adquisición de estos vehículos, realizada mediante la modalidad de renting, permite disponer de una flota más moderna, versátil y adaptada a las necesidades del servicio policial. Los nuevos SUV facilitarán los desplazamientos y las labores de vigilancia, prevención, regulación del tráfico y seguridad ciudadana, tanto en el casco urbano como en el conjunto del término municipal.

Los vehículos han sido adaptados específicamente para el servicio de Policía Local y cuentan con la señalización y el equipamiento necesario para que los agentes puedan desarrollar su trabajo con mayores garantías, seguridad y eficacia.

Renovación del parque móvil

El jefe de la Policía Local junto con el concejal de Seguridad / La Opinión

Esta renovación del parque móvil se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Bullas con la modernización de la Policía Local, dotando a la plantilla de recursos adecuados para responder de manera eficaz a las necesidades de una ciudadanía que demanda unos servicios públicos cada vez más preparados, próximos y eficientes.

El Ayuntamiento destaca la importancia de la formación y especialización continua de los agentes

Junto a la mejora de los medios materiales, el Ayuntamiento destaca la importancia de la formación y especialización continua de los agentes, un aspecto fundamental para garantizar una actuación profesional y cercana. En este sentido, la Policía Local desarrolla también una importante labor preventiva y educativa, con iniciativas como las jornadas de Educación Vial que se llevan a cabo en los centros educativos del municipio.

Los nuevos vehículos fueron recepcionados por el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Manuel Guirado, y el jefe de la Policía Local de Bullas, Tomás García, quienes destacaron la importancia de seguir mejorando los recursos destinados al servicio policial y a la seguridad de la ciudadanía.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Bullas reafirma su apuesta por una Policía Local moderna, equipada y preparada, capaz de ofrecer un servicio eficaz, cercano y adaptado a las necesidades del municipio.