La Guardia Civil sorprende in fraganti al presunto autor del robo en seis coches aparcados junto a zonas de playa

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de San Pedro del Pinatar, ha detenido in fraganti al autor de seis robos con fuerza, cometidos en el interior de vehículos, estacionados en el municipio de San Pedro del Pinatar.

La investigación comenzó a finales del pasado mes de julio, cuando varios ciudadanos denunciaron haber sido objeto del robo de sus pertenencias.

Los hechos se produjeron cuando los denunciantes, vecinos y turistas que acudían a disfrutar de las playas de San Pedro del Pinatar, dejaron sus coches aparcados en zonas próximas.

La Guardia Civil llevó a cabo la inspección ocular de los turismos y conoció que para forzarlos se había utilizado el mismo modus operandi: la fractura de los cristales delanteros, lo que hacía sospechar de un único autor.

Los agentes también averiguaron que el sospechoso había elegido vehículos que se encontraban estacionados en zonas donde no hubiera cámaras de seguridad cerca.

Gracias a la colaboración ciudadana

Después de recopilar numerosos indicios, los investigadores dieron con un vecino, cuya colaboración resultó crucial. Esta persona mostró una grabación en la que se veía al sospechoso justo después de cometer uno de los robos.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de San Pedro del Pinatar, puso el foco en este individuo hasta lograr identificarlo.

El delincuente, lejos de cejar en su actividad delictiva, fue finalmente sorprendido in fraganti cuando se encontraba dentro de un coche que acababa de romper.

En el momento de su detención se le intervino una barra metálica y una mochila con numerosos objetos robados tales como teléfonos móviles, gafas, juegos de llaves, carteras y gorras, entre otros.

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Se trata de un hombre, vecino de Madrid, de 67 años al que se atribuye la presunta autoría de seis delitos de robo con fuerza.