La figura de El Cabrero ilumina el Festival Flamenco ‘Ciudad del Sol’ de Lorca

Emiliano Domínguez Bermúdez, mejor conocido como ‘El Crespo Zapata’, será el invitado de honor de la trigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cante Flamenco ‘Ciudad del Sol’, que se celebrará entre los días 15 y 17 de octubre. En concreto, el hijo de El Cabrero –recientemente fallecido– actuará en el marco de la jornada inaugural del certamen, para la que compartirá cartael con la gaditana Susana Romero Alonso, ganadora de la pasada edición.

La visita del Sevillano marca una suerte de homenaje que la ciudad y, más concretamente, la Peña Cultural Flamenca de Lorca pretende dedicarle a su padre con motivo de la celebración, un año más, de reconocido concurso. Y es que, además de la actuación de El Crespo Zapata, está prevista la proyección del documental Mi patria es la libertad, dedicado a El Cabrero, «uno de los personajes más representativos y controvertidos de la última generación de cantaores», apuntan desde la organización. Dirigido por Joaquín Mimbreros y con la colaboración de Elena Bermúdez, compañera del cantaor, refuerza el carácter indómito, reivindicativo y profundamente jondo del añorado artista.

Pero, más allá de este homenaje, el festival –que se presentó ayer– se desarrolla en dos fases principales. La fase preliminar estará compuesta por cuatro pruebas clasificatorias, que se celebrarán los sábados 12, 19 y 26 de este mismo mes y el 3 de octubre, todas ellas a partir de las 18.00 horas. La primera tendrá lugar en el patio del Palacio de Guevara; la segunda, en el Centro Cívico de Alfonso X, y la tercera, en el local de la Asociación de Vecinos de Campillo, mientras que la ubicación de la cuarta prueba está aún pendiente de confirmación.

En cuanto a la fase final, esta se desarrollará durante los citados días 15, 16 y 17 de octubre en el Auditorio Margarita Lozano, en lo que es una de las principales novedades de esta edición. Tanto el edil de Cultura, Santiago Parra, como el presidente de la Peña Flamenca ‘Ciudad del Sol’, Cayetano Padilla, celebraron la llegada del festival a «un espacio especialmente diseñado para ofrecer una acústica excepcional y equipado con tecnología de vanguardia». La cita en cuestión, con su llegada a este nuevo escenario, pretende «poner de manifiesto el potencial de Lorca como ciudad de Ferias y Congresos».

Para ello, el día 15 tendrá lugar la lectura del pregón de este año, además de las actuaciones ya mencionadas y una muestra de baile a cargo de un cuadro flamenco y alumnas de la Escuela ‘Ciudad del Sol’. Esto último se repetirá también el día de la semifinal, el 16, a partir de las 21.00 horas, y el 17, cuando tenga lugar la gran final, con inicio previsto a las 18.00 horas. En ambos casos habrá formaciones invitadas para amenizar el certamen como el Grupo Antares, de Murcia.

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Por otro lado, la organización ha anunciado un programa de actividades paralelas que incluye una exposición del artista malagueño Cristóbal Pérez García, ‘Toval’, en el Palacio de Guevara –se inaugurará el día 2 de octubre–, y un programa de conferencias en el que serán protagonistas Curro Piñana, padrino de esta edición, y Federico García Lorca, en el 150 aniversario de su nacimiento, entre otros. Toda la información se puede consultar y descargar en www.flamencolorca.es.