La Comunidad avanza en las obras para eliminar un tramo de alta concentración de accidentes en la carretera que une Moratalla con Caravaca

La Comunidad avanza en las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera que une Moratalla y Caravaca de la Cruz, la RM-715, con una actuación que permitirá eliminar un tramo de alta concentración de accidentes (TCA) y corregir una curva especialmente peligrosa de esta vía, dando respuesta a una reivindicación de los vecinos del municipio.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, supervisó, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, el avance de los trabajos, que se encuentran en torno a la mitad de su ejecución y se prevé que finalicen en diciembre.

Estamos actuando sobre uno de los puntos que presenta mayores problemas de seguridad en esta carretera para eliminar este tramo de concentración de accidentes Jorge García Montoro — Consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

“Estamos actuando sobre uno de los puntos que presenta mayores problemas de seguridad en esta carretera para eliminar este tramo de concentración de accidentes y mejorar las condiciones de circulación”, destacó García Montoro, que señaló que la actuación cuenta con una inversión regional superior a los 1,3 millones de euros y beneficiará a cerca de 1,4 millones de usuarios que circulan anualmente por el tramo.

Asimismo, explicó que se está llevando a cabo la prolongación de la obra de drenaje transversal existente para adaptarla a la nueva configuración de la carretera y que será capaz de desaguar el caudal asociado a un periodo de retorno de 100 años. Se trata de una estructura prefabricada de hormigón armado, con unas dimensiones interiores de 3 por 3 metros y un espesor de 25 centímetros en dintel, solera y hastiales.

“El Gobierno regional da respuesta a las necesidades de los vecinos de Moratalla, mejorando de forma notable la seguridad y la comodidad de los desplazamientos por esta carretera”, subrayó el consejero, y señaló que, “desde el Ejecutivo regional, se continúa actuando sobre los puntos de la red autonómica que concentran un mayor riesgo para los usuarios, con intervenciones dirigidas a mejorar el trazado y reforzar la seguridad vial”.

Trabajos realizados

Instalación de marcos de drenaje / Enrique Soler

Los trabajos se desarrollan en dos puntos concretos de la RM-715. En el punto kilométrico 6,300, entre Moratalla y la intersección con la RM-B36, se está actuando sobre una curva muy cerrada situada al final de una recta. La intervención mejora los radios de giro y los carriles de cambio de velocidad para facilitar una incorporación más segura y aumentar la visibilidad de la intersección.

El segundo punto se localiza en el punto kilométrico 7,500, donde se está acondicionando una curva y contracurva de radios reducidos, catalogada como tramo de alta concentración de accidentes. La remodelación permitirá suavizar el trazado, mejorar la visibilidad y adaptar sus condiciones a las de una carretera convencional, reforzando la seguridad de los conductores.

Más de 3,5 millones para mejorar las carreteras de Moratalla

Además de esta actuación, la Comunidad está desarrollando una importante actuación de mejora y seguridad vial en la carretera que une las pedanías de Benizar y Otos, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la conexión de estas poblaciones.

El Ejecutivo regional destina más de 3,5 millones a la mejora de las infraestructuras viarias del municipio, con intervenciones dirigidas a renovar las carreteras, reforzar la seguridad y mejorar la conectividad

Con ambas actuaciones, el Ejecutivo regional destina más de 3,5 millones de euros a la mejora de las infraestructuras viarias de Moratalla, con intervenciones dirigidas a reforzar la seguridad vial, mejorar la conectividad y ofrecer a los vecinos unas carreteras más modernas, cómodas y preparadas frente a los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos.

En este sentido el alcalde de Moratalla, Juan Soria, destacaba la inversión de este departamento del Gobierno Regional en el municipio, “se trata de inversiones muy demandadas, incluso eliminando zonas de alta peligrosidad, hablamos de la mayor inversión en carreteras, desde hace más de treinta años, por lo que estamos muy satisfechos con el trabajo de inversión del Gobierno de la Región de Murcia”. Soria Subrayó que se trata de “una carretera muy usada tanto por los vecinos, como por los turistas que acceden a la zona, que cuenta con más de 3.000 plazas de alojamientos turísticos rurales”.