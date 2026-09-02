Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias en MurciaCabañuelas MurciaContenedores MolinaPrecio diéselFeria de MurciaRutas Vuelta a España
instagramlinkedin

Educación

Cerca de un millón de euros para poner a punto colegios e institutos de Lorca

El Ayuntamiento impulsa la adecuación de los centros públicos de cara al inminente nuevo curso

Fulgencio Gil y Rosa María Medina en el CEIP Juan Navarro.

Fulgencio Gil y Rosa María Medina en el CEIP Juan Navarro. / AYTO. LORCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. O.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la edil de Educación, Rosa María Medina, visitaron martes el CEIP Juan Navarro de La Hoya, uno de los centros escolares del municipio que la próxima semana abrirá sus puertas tras las actuaciones de rehabilitación y mejora llevadas a cabo durante este verano. En concreto, las actuaciones allí han tenido por objeto subsanar los deterioros existentes en techos, pavimentos y paramentos interiores de las aulas.

Sin embargo, el Juan Navarro es solo uno de los centros intervenidos; de hecho, la inversión realizada allí apenas supera los 9.000 euros y, según el regidor, el gasto total en este proyecto de adecuación de las aulas ronda el millón de euros (entre lo aportado por el Ayuntamiento y la Comunidad). Es, según Fulgencio Gil, una nueva prueba del «compromiso de este Gobierno con la educación».

En este sentido, el primer edil quiso recordar su reciente visita al colegio Casa del Niño, protagonista de una rehabilitación energética sin precedentes con una inversión regional de 415.000 euros, y cuyas obras han permitido cambiar las cubiertas de los pabellones de Infantil y Primaria e instalar placas solares, «lo que supone un importante avance en sostenibilidad y eficiencia energética, reduciendo la factura eléctrica y mejorando el confort de toda la comunidad educativa».

Noticias relacionadas

Además, y aunque el curso está a punto de comenzar, hay previstas nuevas actuaciones: «A partir de septiembre destinaremos otros 250.000 euros para seguir mejorando los colegios del municipio gracias al préstamo de 5,6 millones de euros», destacó el regidor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
  2. La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
  3. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  4. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  5. Una embarcación con medio centenar de personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena
  6. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  7. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  8. Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia

La figura de El Cabrero ilumina el Festival Flamenco ‘Ciudad del Sol’ de Lorca

La figura de El Cabrero ilumina el Festival Flamenco ‘Ciudad del Sol’ de Lorca

Cerca de un millón de euros para poner a punto colegios e institutos de Lorca

La Guardia Civil sorprende in fraganti al presunto autor del robo en seis coches aparcados junto a zonas de playa

La Feria Taurina de Murcia despierta gran expectación y registra largas colas para la compra de entradas

La Feria Taurina de Murcia despierta gran expectación y registra largas colas para la compra de entradas

Fuente Álamo amplía su pabellón Javier Gómez Noya con un nuevo espacio deportivo para 300 personas

El Parque Mayrena estrena un área infantil inspirada en la leyenda caravaqueña del Gigante Tomir

El Parque Mayrena estrena un área infantil inspirada en la leyenda caravaqueña del Gigante Tomir

Rescatan a una senderista de 70 años tras sufrir una caída en el monte de Santa Ana en Jumilla

Rescatan a una senderista de 70 años tras sufrir una caída en el monte de Santa Ana en Jumilla

‘La Copa, Leyenda y Misterio’ regresa a Bullas en septiembre tras el éxito de sus primeras rutas

‘La Copa, Leyenda y Misterio’ regresa a Bullas en septiembre tras el éxito de sus primeras rutas
Tracking Pixel Contents