Cerca de un millón de euros para poner a punto colegios e institutos de Lorca

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la edil de Educación, Rosa María Medina, visitaron martes el CEIP Juan Navarro de La Hoya, uno de los centros escolares del municipio que la próxima semana abrirá sus puertas tras las actuaciones de rehabilitación y mejora llevadas a cabo durante este verano. En concreto, las actuaciones allí han tenido por objeto subsanar los deterioros existentes en techos, pavimentos y paramentos interiores de las aulas.

Sin embargo, el Juan Navarro es solo uno de los centros intervenidos; de hecho, la inversión realizada allí apenas supera los 9.000 euros y, según el regidor, el gasto total en este proyecto de adecuación de las aulas ronda el millón de euros (entre lo aportado por el Ayuntamiento y la Comunidad). Es, según Fulgencio Gil, una nueva prueba del «compromiso de este Gobierno con la educación».

En este sentido, el primer edil quiso recordar su reciente visita al colegio Casa del Niño, protagonista de una rehabilitación energética sin precedentes con una inversión regional de 415.000 euros, y cuyas obras han permitido cambiar las cubiertas de los pabellones de Infantil y Primaria e instalar placas solares, «lo que supone un importante avance en sostenibilidad y eficiencia energética, reduciendo la factura eléctrica y mejorando el confort de toda la comunidad educativa».

Noticias relacionadas

Además, y aunque el curso está a punto de comenzar, hay previstas nuevas actuaciones: «A partir de septiembre destinaremos otros 250.000 euros para seguir mejorando los colegios del municipio gracias al préstamo de 5,6 millones de euros», destacó el regidor.