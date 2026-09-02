El Carnaval de Águilas 2027 ya tiene fecha de inicio: consulta la programación de actividades

Ya se conocen algunos detalles sobre la celebración del carnaval más famoso de la Región de Murcia el próximo año 2027. El Carnaval de Águilas, de interés turístico internacional, se celebrará del 30 de enero al 20 de febrero, ha anunciado el ayuntamiento y la federación de peñas en la presentación de un avance de los contenidos.

La fiesta comenzará con la gala de cambio de poderes en el auditorio Infanta Elena y el 31 de enero tendrá lugar la final internacional del concurso de maquillaje corporal.

El calendario continuará el martes 2 de febrero con el Concurso de Redacción y Dibujo y los Premios Literarios, al que seguirá la tradicional Cata de la Cuerva, que permitirá seleccionar a los finalistas de este concurso.

El miércoles 3 de febrero será el turno de la Gala de Trajes de Papel, una de las actividades que la Federación quiere seguir impulsando con el objetivo de preservar y poner en valor una de las tradiciones y señas de identidad del Carnaval de Águilas.

El jueves 4 de febrero tendrá lugar, como es tradición, la Suelta de la Mussona desde la explanada del castillo hacia la plaza de España.

La programación continuará durante el primer fin de semana de Carnaval con los diferentes actos protagonizados por los personajes infantiles y los personajes del Carnaval, así como el Pregón y las tradicionales batallas entre Don Carnal y Doña Cuaresma, cuya programación se desarrollará durante los días 5 y 6 de febrero.

El domingo 7 de febrero llegará uno de los momentos más esperados: el primer gran desfile de las peñas y carrozas del Carnaval de Águilas.

El lunes 8 de febrero se celebrará la tradicional Noche de Carnaval Aguileño, mientras que el martes 9 de febrero tendrá lugar el segundo desfile de Carnaval.

El viernes 12 de febrero será el turno del Desfile de Peñas Foráneas, una cita que cada año reúne en Águilas a agrupaciones procedentes de otros puntos.

El sábado 13 de febrero se celebrará el tercer y último gran desfile de las peñas de Carnaval, que culminará posteriormente con la tradicional Quema de Don Carnal y el castillo de fuegos artificiales.

La programación continuará la semana siguiente con el concurso de chirigotas. Los días martes 16 y miércoles 17 de febrero están inicialmente previstos para la celebración de las semifinales, aunque estas fechas estarán condicionadas finalmente al número de chirigotas inscritas. En función de la participación, la organización determinará si se mantienen las semifinales, se amplía el número de jornadas o se pasa directamente a la final.

El viernes 19 de febrero tendrá lugar la esperada Gala Drag Queen.

Finalmente, el sábado 20 de febrero, el Carnaval de Águilas 2027 llegará a su gran cierre con la Final del Concurso de Chirigotas, que volverá a contar además con la participación de una chirigota invitada del Carnaval de Cádiz.

El programa presentado tiene carácter provisional, por lo que algunas de las actividades y fechas anunciadas podrán experimentar modificaciones a medida que avance la organización y se confirme definitivamente el calendario.

Rueda de prensa que ofreció el presidente de la Federación, David Caparrós, junto con el alcalde de Águilas, Cristobal Casado / A.A.

Novedades en el Concurso del Cartel Anunciador

El Ayuntamiento también ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para el Concurso del Cartel Anunciador del Carnaval de Águilas 2027.

El plazo permanecerá abierto hasta el 14 de septiembre, mientras que los participantes deberán presentar sus obras el viernes 16 de octubre, de acuerdo con las condiciones recogidas en las bases del concurso. La principal novedad de esta edición será el sistema de selección y votación.

A diferencia del pasado año, en esta edición todas las obras presentadas serán valoradas inicialmente por un jurado profesional relacionado con el ámbito artístico, que seleccionará las tres propuestas que, a su criterio, reúnan las mejores condiciones para representar al Carnaval de Águilas 2027.

Una vez seleccionados los tres finalistas, será el público quien tenga la última palabra mediante una votación popular a través de la página web oficial del Carnaval de Águilas. Las bases completas del concurso, así como toda la información relativa al procedimiento de inscripción y presentación de las obras, se podrán consultar la página web de la Federación www.carnavaldeaguilas.org.

El cartel deberá estar inspirado en la temática del Carnaval de Águilas 2027, «El Bosque Encantado», ofreciendo a los artistas un amplio marco creativo para desarrollar sus propuestas.

Con este avance de programación, la Federación de Peñas del Carnaval de Águilas da oficialmente el pistoletazo de salida a la organización del Carnaval 2027. Un Carnaval que volverá a llenar las calles de Águilas de color, música, tradición, imaginación y fantasía. El Carnaval de Águilas 2027 ya está en marcha.