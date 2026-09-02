Caravaca pone en valor el Barranco del Gredero, uno de los cinco monumentos naturales de la Región y enclave de la Capa Negra

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha realizado una actuación de mejora y puesta en valor en el Barranco de El Gredero, donde se localiza la Capa Negra, un enclave de gran valor geológico y científico reconocido internacionalmente, siendo uno de los cinco monumentos naturales con los que cuenta la Región de Murcia. Los trabajos han permitido acondicionar un mirador y mejorar el sendero de acceso a este espacio, facilitando su disfrute y conocimiento por parte de vecinos y visitantes.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, acompañado por la concejal de Turismo y Medio Ambiente, Ana Belén Martínez, y el geólogo Carlos Díaz, ha visitado este punto, que ya puede ser disfrutado por la ciudadanía.

La actuación en el Barranco de El Gredero se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste ‘Tierras de la Vera Cruz’, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, y ha contado con un presupuesto de 66.489,50 euros.

La intervención se completa con la mejora del sendero que coincide con el antiguo Camino Real de Granada y tendrá una segunda fase para prolongarlo hasta el casco urbano

“Caravaca cuenta con un patrimonio muy rico y diverso, tanto cultural como histórico, natural y geológico, que constituye uno de nuestros principales valores diferenciadores. Su conservación y revitalización está siendo una prioridad, porque preservar este legado significa también generar nuevas oportunidades para el municipio y asegurar que pueda ser conocido, disfrutado y valorado por las generaciones presentes y futuras”, ha señalado el alcalde.

José Francisco García ha destacado que el patrimonio geológico “nos ofrece además una oportunidad para seguir diversificando nuestra oferta turística y vinculándola al conocimiento, la naturaleza y la ciencia”, subrayando que Caravaca cuenta con elementos singulares que “nos sitúan en el mapa internacional y que debemos seguir dando a conocer”.

La actuación, con una inversión de 66.500 euros, mejora la accesibilidad y permite interpretar los valores naturales y geológicos de este enclave de relevancia internacional

El nuevo mirador del Barranco de El Gredero cuenta con una superficie aproximada de 73 metros cuadrados y ha sido diseñado para facilitar la contemplación del entorno natural y la interpretación de sus valores geológicos. La actuación ha contemplado diferentes trabajos destinados a garantizar su estabilidad, integración paisajística y funcionalidad.

Para dotar al espacio de zonas de descanso, sombra e información se ha instalado una pérgola de madera, bancos rústicos y señalización con contenidos sobre el entorno natural y geológico. También se ha incorporado un elemento interpretativo de acero corten con la silueta de un dinosaurio a tamaño natural, que permite contextualizar la importancia de este enclave y su relación con uno de los acontecimientos más relevantes de la historia de la Tierra: la extinción de los dinosaurios no avianos.

La actuación ha incluido también la mejora del sendero que conduce hasta el Barranco de El Gredero, que coincide con el trazado del antiguo Camino Real de Granada. Los trabajos han permitido mejorar su transitabilidad y durabilidad mediante labores de desbroce y limpieza, formación de cunetas, compactación del firme y la aplicación de un triple tratamiento superficial para reforzar la superficie, mejorar la adherencia y aumentar su resistencia frente a las condiciones climáticas y el uso continuado.

Tal y como ha avanzado el alcalde, esta intervención contará con una segunda fase que permitirá ampliar el sendero hasta la entrada al casco urbano, a la altura del Campo Municipal de Fútbol, favoreciendo la conexión de este enclave con el núcleo urbano y ampliando las posibilidades de acceso a pie.

Para la elaboración de los contenidos de la señalización y los paneles informativos, el Ayuntamiento ha contado con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Murcia, con el objetivo de ofrecer una información rigurosa y divulgativa sobre los valores científicos y naturales del espacio.

Caravaca es uno de enclaves del mundo donde mejor se ha conservado la Capa Negra

El nuevo espacio incorpora paneles informativos, una pérgola, bancos y una silueta de dinosaurio a tamaño natural como elemento divulgativo / Enrique Soler

La Capa Negra es un nivel de sedimentos oscuros, rico en materia orgánica e iridio, que se formó hace aproximadamente 66 millones de años, coincidiendo con el límite entre los periodos Cretácico y Paleógeno. En este estrato quedaron registradas evidencias relacionadas con el impacto del asteroide que cayó en la península de Yucatán y que desencadenó una de las mayores extinciones de la historia del planeta.

El Barranco de El Gredero es uno de los lugares de referencia internacional para el estudio de este episodio geológico y uno de los enclaves del mundo donde mejor se ha conservado y expuesto esta transición. La sección estratigráfica de Caravaca constituye, además, una de las tres localizaciones españolas más destacadas para el estudio del límite Cretácico-Paleógeno, junto a Agost, en Alicante, y Zumaia, en Guipúzcoa.

Monumento Natural de la Región

El Barranco de El Gredero es uno de los cinco Monumentos Naturales de la Región de Murcia, junto al Monte Arabí, las Gredas de Bolnuevo, la Sima de la Higuera y el Salto del Usero.

La puesta en valor de este enclave se suma a otros elementos que convierten a Caravaca en un territorio especialmente singular desde el punto de vista geológico. En el año 2024 se instaló en el entorno del río Argos el denominado ‘Clavo Dorado’, que señaliza sobre el terreno el Estratotipo Global del Límite Hauteriviense-Barremiense, reconocido en marzo de 2023 por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas.

Este reconocimiento convierte a una sección del río Argos en una referencia internacional para establecer y correlacionar este periodo de la historia geológica de la Tierra y sitúa a Caravaca como uno de los territorios españoles con mayor relevancia en el estudio de la evolución geológica del planeta.

Con esta última intervención en el Barranco del Gredero, el Ayuntamiento de Caravaca continúa trabajando en la conservación y puesta en valor de su patrimonio natural y geológico como uno de los recursos diferenciadores del municipio, favoreciendo su conocimiento, protección y disfrute y reforzando su valor como recurso científico, educativo, turístico y paisajístico.