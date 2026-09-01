Molina de Segura retira temporalmente los contenedores de ropa tras varias muertes en los últimos meses en municipios de la Región

Adiós a los contenedores de ropa en Molina de Segura. Al menos, por un tiempo. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha decidido proceder a la retirada temporal de los contenedores de recogida de residuos textiles instalados en el municipio. La medida se adopta con carácter preventivo, tras los graves sucesos registrados en los últimos meses en varios municipios cercanos, donde se han hallado personas sin vida en el interior de este tipo de contenedores.

Ante estos hechos, y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de todos los vecinos, el Consistorio ha solicitado a la empresa concesionaria del servicio la mejora inmediata de los sistemas de acceso y apertura de los contenedores, de forma que se impida la introducción de personas en su interior y se eliminen los riesgos actualmente existentes.

El edil de Medio Ambiente, José Manuel Hernández, ha explicado que “los contenedores serán retirados de las calles del núcleo urbano y trasladados al ecoparque municipal, donde permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día hasta que la empresa concesionaria acredite la implantación de las mejoras técnicas necesarias en los mecanismos de seguridad. Una vez verificadas dichas mejoras, se procederá a la reinstalación progresiva de los contenedores en sus ubicaciones habituales”.

“Para el Ayuntamiento -ha señalado el concejal de Medio Ambiente- es una prioridad reducir las molestias que esta medida temporal pueda ocasionar, por lo que se recuerda a la ciudadanía que puede seguir depositando la ropa y textiles usados en los puntos limpios municipales, así como a través de entidades sociales y benéficas que gestionan este tipo de recogida en el municipio”.

La Concejalía de Medio Ambiente reitera su compromiso con la seguridad de los vecinos y con la mejora continua de los servicios municipales de gestión de residuos.