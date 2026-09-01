Lorca pide "celeridad" en el desarrollo de la infraestructura contra inundaciones

«Nosotros hacemos nuestra parte, la Confederación debe hacer la suya». Así de contundente se mostraba ayer María Hernández, edil de Urbanismo y Mediambiente en Lorca, en relación con una nueva resolución remitida por el Ayuntamiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a la CHS; en concreto, esta responde a una nueva consulta relativa al ‘Programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del tercer ciclo (2028-2033)’.

«Insistimos en que el Gobierno Central debe cambiar la perspectiva con la que está abordando esta planificación. La situación no es la misma vista desde un despacho que sobre el terreno, y miles de vecinos se sienten indefensos y frustrados porque sus alegaciones no son escuchadas. No queremos ver más líneas de colores en un mapa», añadió Hernández.

La edil explicó que el Consistorio de la Ciudad del Sol ya envió el pasado mes de junio una batería de aportaciones técnicas dirigidas a esa nueva planificación. «Ahí incluimos las reivindicaciones históricas del municipio relacionadas con la prevención del riesgo de inundaciones, la delimitación de cauces, la ejecución de infraestructuras hidráulicas pendientes y la seguridad de los vecinos afectados por las zonas de flujo preferente», apuntó la concejala. «Ahora –añadió–, mandamos una nueva, que suma a la anterior las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento, pero también la exigencia nuevamente de acometer las presas de Torrecilla, Nogalte y Béjar y canal de Biznaga; además de la actualización rigurosa de los mapas de flujos y que sean incorporados en este programa de planificación».

Así, esta última resolución enviada incluye las «actuaciones, proyectos o iniciativas» que el Consistorio prevé desarrollar en su ámbito competencial y que puedan «contribuir al cumplimiento de los objetivos de la planificación de gestión del riesgo de inundación, a fin de valorar su posible incorporación al programa de medidas del tercer ciclo de planificación». En concreto, el documento se refiere a medidas de limpieza y conservación de tramos de cauces urbanos, de intensificación de las labores de vigilancia frente a depósitos de residuos en zona de policía de cauces y de mantenimiento y limpieza de alcantarillas y canalizaciones.

No obstante, también incluye proyecto de adaptación de los nuevos desarrollos urbanísticos en las áreas de riesgo: limitación de usos del suelo, criterios de construcción adaptados para nuevas edificaciones, creación de infraestructuras verdes que permitan la absorción de agua –como áreas verdes inundables o pavimentos permeables (drenaje urbano sostenible)–, etc., además de la actualización del Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en el municipio de Lorca (Inunlor) y mejora de los protocolos de evacuación.

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De alguna manera, lo que se traslada desde el Ayuntamiento es que ellos van a hacer los ‘deberes’, pero en el ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Segura –dependiente del Ministerio– reclaman «celeridad» a la hora de acometer el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas para la contención frente a las avenidas y la canalización frente a las inundaciones; o, lo que es lo mismo, la construcción de las presas de Torrecilla, Nogalte y Béjar, así como la canalización frente a las inundaciones de la rambla de Béjar hacia la rambla de Biznaga, además de la revisión y actualización de los mapas de las Zonas de Flujo Preferente, incorporándolos como actuaciones «prioritarias y urgentes» en el ‘Plan de Gestión del Riesgo de Inundación’.